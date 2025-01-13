https://ria.ru/20250113/poezd-1993402529.html

В Бурятии возбудили дело после схода грузовых вагонов

В Бурятии возбудили дело после схода грузовых вагонов - РИА Новости, 13.01.2025

В Бурятии возбудили дело после схода грузовых вагонов

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта возбуждено по факту схода 22 порожних вагонов в Бурятии, сообщает... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T04:10:00+03:00

2025-01-13T04:10:00+03:00

2025-01-13T04:10:00+03:00

происшествия

россия

муйский район

таксимо

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 13 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта возбуждено по факту схода 22 порожних вагонов в Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ. "Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что надзорным ведомством организована проверка. Отмечается, что, помимо пассажирского, допущена задержка 7 грузовых поездов. Повреждены объекты инфраструктуры. Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20250110/vagony-1993134938.html

https://ria.ru/20241218/relsy-1989970598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, муйский район, таксимо, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)