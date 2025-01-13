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В Бурятии возбудили дело после схода грузовых вагонов - РИА Новости, 13.01.2025
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04:10 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/poezd-1993402529.html
В Бурятии возбудили дело после схода грузовых вагонов
В Бурятии возбудили дело после схода грузовых вагонов - РИА Новости, 13.01.2025
В Бурятии возбудили дело после схода грузовых вагонов
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта возбуждено по факту схода 22 порожних вагонов в Бурятии, сообщает... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T04:10:00+03:00
2025-01-13T04:10:00+03:00
происшествия
россия
муйский район
таксимо
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 13 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта возбуждено по факту схода 22 порожних вагонов в Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ. "Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что надзорным ведомством организована проверка. Отмечается, что, помимо пассажирского, допущена задержка 7 грузовых поездов. Повреждены объекты инфраструктуры. Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20250110/vagony-1993134938.html
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муйский район
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происшествия, россия, муйский район, таксимо, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Муйский район, Таксимо, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии возбудили дело после схода грузовых вагонов

СК возбудил уголовное дело после схода 22 порожних вагонов в Бурятии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УЛАН-УДЭ, 13 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта возбуждено по факту схода 22 порожних вагонов в Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ.
"Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны
10 января, 15:25
В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что надзорным ведомством организована проверка. Отмечается, что, помимо пассажирского, допущена задержка 7 грузовых поездов. Повреждены объекты инфраструктуры.
Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, также ожидается задержка поезда №375 НерюнгриНовосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.
Схода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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ПроисшествияРоссияМуйский районТаксимоСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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