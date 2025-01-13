https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 13.01.2025
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда
Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии на станции Ангаракан, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, сообщило МЧС... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:06:00+03:00
2025-01-13T02:06:00+03:00
2025-01-13T02:07:00+03:00
происшествия
северобайкальск
муйский район
таксимо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии на станции Ангаракан, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. "На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында", - говорится в сообщении ведомства. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сообщила, что поезд №98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ведомство добавило, что ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.
https://ria.ru/20241218/relsy-1989970598.html
https://ria.ru/20241125/poezd-1985569807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, северобайкальск, муйский район, таксимо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная пассажирская компания, ржд
Происшествия, Северобайкальск, Муйский район, Таксимо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная пассажирская компания, РЖД
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда
В Бурятии на станции Ангаракан сошли с рельсов более 20 пустых грузовых вагонов