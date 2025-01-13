Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 13.01.2025 (обновлено: 02:07 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 13.01.2025
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда
Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии на станции Ангаракан, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, сообщило МЧС... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:06:00+03:00
2025-01-13T02:07:00+03:00
происшествия
северобайкальск
муйский район
таксимо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591289884_0:0:2920:1642_1920x0_80_0_0_e2611ac62e8220f9282656f91783602d.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии на станции Ангаракан, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. "На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында", - говорится в сообщении ведомства. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сообщила, что поезд №98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ведомство добавило, что ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.
https://ria.ru/20241218/relsy-1989970598.html
https://ria.ru/20241125/poezd-1985569807.html
северобайкальск
муйский район
таксимо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591289884_0:0:2414:1810_1920x0_80_0_0_6f2cb5a14403628079bd48c12a5b2929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, северобайкальск, муйский район, таксимо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная пассажирская компания, ржд
Происшествия, Северобайкальск, Муйский район, Таксимо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная пассажирская компания, РЖД
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда

В Бурятии на станции Ангаракан сошли с рельсов более 20 пустых грузовых вагонов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРаботник железной дороги обходит железнодорожные пути
Работник железной дороги обходит железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Работник железной дороги обходит железнодорожные пути . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии на станции Ангаракан, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, сообщило МЧС региона в Telegram-канале.
"На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында", - говорится в сообщении ведомства.
Схода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Семь вагонов сошли с рельсов в Мурманской области
18 декабря 2024, 17:56
Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сообщила, что поезд №98 КисловодскТында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание.
Также ведомство добавило, что ожидается задержка поезда №375 НерюнгриНовосибирск.
Сход поезда на обводном пути станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Иркутской области поезд сошел с рельсов
25 ноября 2024, 13:19
 
ПроисшествияСеверобайкальскМуйский районТаксимоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала