https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html

В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда

В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 13.01.2025

В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда

Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии на станции Ангаракан, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, сообщило МЧС... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T02:06:00+03:00

2025-01-13T02:06:00+03:00

2025-01-13T02:07:00+03:00

происшествия

северобайкальск

муйский район

таксимо

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии на станции Ангаракан, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. "На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында", - говорится в сообщении ведомства. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сообщила, что поезд №98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ведомство добавило, что ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.

https://ria.ru/20241218/relsy-1989970598.html

https://ria.ru/20241125/poezd-1985569807.html

северобайкальск

муйский район

таксимо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, северобайкальск, муйский район, таксимо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная пассажирская компания, ржд