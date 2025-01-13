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Подполье сообщило о взрыве в направлении завода в Харьковской области
Подполье сообщило о взрыве в направлении завода в Харьковской области - РИА Новости, 13.01.2025
Подполье сообщило о взрыве в направлении завода в Харьковской области
Взрыв с детонацией прогремел в направлении топливных резервуаров и завода в Змиеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T21:07:00+03:00
2025-01-13T21:07:00+03:00
2025-01-13T21:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взрыв с детонацией прогремел в направлении топливных резервуаров и завода в Змиеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Прилетело в город Змиев. <...> Как сообщает агентура сопротивления, взрыв был сильный, с детонацией, в направлении топливных резервуаров возле железнодорожного вокзала", — сказал собеседник агентства. По его словам, в том же направлении находится Змиевский машиностроительный завод.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250113/konstantinovka-1993474040.html
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Подполье сообщило о взрыве в направлении завода в Харьковской области
Лебедев сообщил о взрыве в направлении завода в Змиеве Харьковской области