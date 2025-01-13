Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило о взрыве в направлении завода в Харьковской области - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 13.01.2025 (обновлено: 21:37 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/podpole-1993545763.html
Подполье сообщило о взрыве в направлении завода в Харьковской области
Подполье сообщило о взрыве в направлении завода в Харьковской области - РИА Новости, 13.01.2025
Подполье сообщило о взрыве в направлении завода в Харьковской области
Взрыв с детонацией прогремел в направлении топливных резервуаров и завода в Змиеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T21:07:00+03:00
2025-01-13T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983172087_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41902b58d492f88c78aa11ffeddc43ef.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взрыв с детонацией прогремел в направлении топливных резервуаров и завода в Змиеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Прилетело в город Змиев. &lt;...&gt; Как сообщает агентура сопротивления, взрыв был сильный, с детонацией, в направлении топливных резервуаров возле железнодорожного вокзала", — сказал собеседник агентства. По его словам, в том же направлении находится Змиевский машиностроительный завод.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250113/konstantinovka-1993474040.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983172087_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_49182a50022fd3d2ec233e8e50fbfe36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Дмитрий Песков
Подполье сообщило о взрыве в направлении завода в Харьковской области

Лебедев сообщил о взрыве в направлении завода в Змиеве Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взрыв с детонацией прогремел в направлении топливных резервуаров и завода в Змиеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Прилетело в город Змиев. <...> Как сообщает агентура сопротивления, взрыв был сильный, с детонацией, в направлении топливных резервуаров возле железнодорожного вокзала", — сказал собеседник агентства.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Подполье сообщило об ударе по Константиновке, куда прибыло подкрепление ВСУ
Вчера, 14:40
По его словам, в том же направлении находится Змиевский машиностроительный завод.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала