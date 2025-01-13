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Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело - РИА Новости, 13.01.2025
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12:04 13.01.2025 (обновлено: 12:13 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/podmoskove-1993443595.html
Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело
Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело - РИА Новости, 13.01.2025
Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против напавшего с ножом на людей в магазине в Щелково Московской области, жизни трех пострадавших ничто не... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:04:00+03:00
2025-01-13T12:13:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
щелково
татьяна петрова
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против напавшего с ножом на людей в магазине в Щелково Московской области, жизни трех пострадавших ничто не угрожает, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, три человека с ранами обратились к медикам, подозреваемый задержан."Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области в отношении 20–летнего уроженца Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. В СК уточнили, что преступника в ближайшее время доставят в следственный отдел для проведения необходимых следственных действий, а в подмосковной полиции добавили, что суд вскоре рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.
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московская область (подмосковье)
щелково
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), щелково, татьяна петрова, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Щелково, Татьяна Петрова, Россия
Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело

Против напавшего в магазине Щелково возбудили дело о покушении на убийство

© ГУ МВД России по Московской областиМомент нападения на сотрудницу магазина в подмосковном Щелково. Кадр видео
Момент нападения на сотрудницу магазина в подмосковном Щелково. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© ГУ МВД России по Московской области
Момент нападения на сотрудницу магазина в подмосковном Щелково. Кадр видео
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против напавшего с ножом на людей в магазине в Щелково Московской области, жизни трех пострадавших ничто не угрожает, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, три человека с ранами обратились к медикам, подозреваемый задержан.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области в отношении 20–летнего уроженца Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. В СК уточнили, что преступника в ближайшее время доставят в следственный отдел для проведения необходимых следственных действий, а в подмосковной полиции добавили, что суд вскоре рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.
Подозреваемый в нападении с ножом на двух женщин в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин
10 января, 20:15
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)ЩелковоТатьяна ПетроваРоссия
 
 
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