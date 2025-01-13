https://ria.ru/20250113/podmoskove-1993443595.html

Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело

Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело - РИА Новости, 13.01.2025

Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против напавшего с ножом на людей в магазине в Щелково Московской области, жизни трех пострадавших ничто не... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:04:00+03:00

2025-01-13T12:04:00+03:00

2025-01-13T12:13:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

щелково

татьяна петрова

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993431260_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_31ef6fdd96a436a80331afd94204c607.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против напавшего с ножом на людей в магазине в Щелково Московской области, жизни трех пострадавших ничто не угрожает, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, три человека с ранами обратились к медикам, подозреваемый задержан."Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области в отношении 20–летнего уроженца Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. В СК уточнили, что преступника в ближайшее время доставят в следственный отдел для проведения необходимых следственных действий, а в подмосковной полиции добавили, что суд вскоре рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html

московская область (подмосковье)

щелково

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), щелково, татьяна петрова, россия