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Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело
Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело - РИА Новости, 13.01.2025
Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против напавшего с ножом на людей в магазине в Щелково Московской области, жизни трех пострадавших ничто не... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:04:00+03:00
2025-01-13T12:04:00+03:00
2025-01-13T12:13:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
щелково
татьяна петрова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено против напавшего с ножом на людей в магазине в Щелково Московской области, жизни трех пострадавших ничто не угрожает, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, три человека с ранами обратились к медикам, подозреваемый задержан."Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области в отношении 20–летнего уроженца Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. В СК уточнили, что преступника в ближайшее время доставят в следственный отдел для проведения необходимых следственных действий, а в подмосковной полиции добавили, что суд вскоре рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), щелково, татьяна петрова, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Щелково, Татьяна Петрова, Россия
Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело
Против напавшего в магазине Щелково возбудили дело о покушении на убийство