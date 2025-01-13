https://ria.ru/20250113/plennye-1993450370.html

В Кремле заявили о продолжении обсуждения обмена пленными с Украиной

В Кремле заявили о продолжении обсуждения обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 13.01.2025

В Кремле заявили о продолжении обсуждения обмена пленными с Украиной

Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной идет непросто, но власти его продолжают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:38:00+03:00

2025-01-13T12:38:00+03:00

2025-01-13T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной идет непросто, но власти его продолжают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процесс идет нелегко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что власти РФ продолжают "процесс обсуждения возможного обмена пленных". В то же время, Песков отказался комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Киев готов передать якобы взятых в плен солдат из КНДР Пхеньяну в обмен на украинских военных, которые находятся в российском плену."Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.В октябре 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф