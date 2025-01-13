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В Кремле заявили о продолжении обсуждения обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 13.01.2025 (обновлено: 14:36 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/plennye-1993450370.html
В Кремле заявили о продолжении обсуждения обмена пленными с Украиной
В Кремле заявили о продолжении обсуждения обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 13.01.2025
В Кремле заявили о продолжении обсуждения обмена пленными с Украиной
Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной идет непросто, но власти его продолжают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:38:00+03:00
2025-01-13T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной идет непросто, но власти его продолжают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процесс идет нелегко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что власти РФ продолжают "процесс обсуждения возможного обмена пленных". В то же время, Песков отказался комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Киев готов передать якобы взятых в плен солдат из КНДР Пхеньяну в обмен на украинских военных, которые находятся в российском плену."Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.В октябре 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html
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россия, украина, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Кремле заявили о продолжении обсуждения обмена пленными с Украиной

Песков: процесс обсуждения обмена пленными между Россией и Украиной идет нелегко

© Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену
Возвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной идет непросто, но власти его продолжают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Процесс идет нелегко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что власти РФ продолжают "процесс обсуждения возможного обмена пленных". В то же время, Песков отказался комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Киев готов передать якобы взятых в плен солдат из КНДР Пхеньяну в обмен на украинских военных, которые находятся в российском плену.
"Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.
В октябре 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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