В Кремле заявили о продолжении обсуждения обмена пленными с Украиной
Песков: процесс обсуждения обмена пленными между Россией и Украиной идет нелегко
© Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену
Возвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной идет непросто, но власти его продолжают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Процесс идет нелегко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что власти РФ продолжают "процесс обсуждения возможного обмена пленных". В то же время, Песков отказался комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Киев готов передать якобы взятых в плен солдат из КНДР Пхеньяну в обмен на украинских военных, которые находятся в российском плену.
"Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.
В октябре 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.