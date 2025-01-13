https://ria.ru/20250113/plennye-1993449850.html
В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины
В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины - РИА Новости, 13.01.2025
В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины
Для России важна жизнь каждого российского военного, который находится в плену у Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:34:00+03:00
2025-01-13T12:34:00+03:00
2025-01-13T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Для России важна жизнь каждого российского военного, который находится в плену у Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет не легко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал он журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины
Песков: для России важна жизнь каждого военного, находящегося в плену у Украины