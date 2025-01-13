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В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 13.01.2025 (обновлено: 12:39 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/plennye-1993449850.html
В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины
В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины - РИА Новости, 13.01.2025
В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины
Для России важна жизнь каждого российского военного, который находится в плену у Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:34:00+03:00
2025-01-13T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Для России важна жизнь каждого российского военного, который находится в плену у Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет не легко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250113/plennye-1993421823.html
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россия, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины

Песков: для России важна жизнь каждого военного, находящегося в плену у Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Для России важна жизнь каждого российского военного, который находится в плену у Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет не легко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал он журналистам.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник
Вчера, 10:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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