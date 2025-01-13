https://ria.ru/20250113/plennye-1993449850.html

В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины

В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины - РИА Новости, 13.01.2025

В Кремле рассказали о работе по возвращению пленных военных с Украины

Для России важна жизнь каждого российского военного, который находится в плену у Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:34:00+03:00

2025-01-13T12:34:00+03:00

2025-01-13T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Для России важна жизнь каждого российского военного, который находится в плену у Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет не легко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250113/plennye-1993421823.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, безопасность