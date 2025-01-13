https://ria.ru/20250113/plennye-1993421823.html

Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник

Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2025

Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник

Группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России в канун Рождества, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:05:00+03:00

2025-01-13T10:05:00+03:00

2025-01-13T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России в канун Рождества, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ. "Украинские пограничники сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. Они сделали правильный выбор и остались живы", - сказал источник. По его словам, это прапорщик Ярослав Шевелюк (позывной "Шева"), 1978 г.р., инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (позывной "Бизон"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (позывной "Медведь"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (позывной "Дед"), 1974 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (позывной "Куц"), 1996 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (позывной "Бубен"), 1980 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории.

https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, белгородская область, безопасность