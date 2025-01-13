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Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 13.01.2025 (обновлено: 10:06 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/plennye-1993421823.html
Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник
Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2025
Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник
Группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России в канун Рождества, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:05:00+03:00
2025-01-13T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России в канун Рождества, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ. "Украинские пограничники сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. Они сделали правильный выбор и остались живы", - сказал источник. По его словам, это прапорщик Ярослав Шевелюк (позывной "Шева"), 1978 г.р., инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (позывной "Бизон"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (позывной "Медведь"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (позывной "Дед"), 1974 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (позывной "Куц"), 1996 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (позывной "Бубен"), 1980 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории.
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россия, украина, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Безопасность
Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник

Шесть украинских пограничников сдались в плен ВС РФ в канун Рождества

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России в канун Рождества, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ.
"Украинские пограничники сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. Они сделали правильный выбор и остались живы", - сказал источник.
По его словам, это прапорщик Ярослав Шевелюк (позывной "Шева"), 1978 г.р., инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (позывной "Бизон"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (позывной "Медведь"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (позывной "Дед"), 1974 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (позывной "Куц"), 1996 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (позывной "Бубен"), 1980 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории.
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