https://ria.ru/20250113/plennye-1993421823.html
Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник
Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2025
Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник
Группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России в канун Рождества, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:05:00+03:00
2025-01-13T10:05:00+03:00
2025-01-13T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_77fe974fb662415980fbe921da6f4f89.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России в канун Рождества, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ. "Украинские пограничники сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. Они сделали правильный выбор и остались живы", - сказал источник. По его словам, это прапорщик Ярослав Шевелюк (позывной "Шева"), 1978 г.р., инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (позывной "Бизон"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (позывной "Медведь"), 2001 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (позывной "Дед"), 1974 г.р., инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (позывной "Куц"), 1996 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (позывной "Бубен"), 1980 г.р., инспектор погранслужбы 2-й категории.
https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
россия
украина
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3b1199b02e93357674f44ae8a2c0ad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Безопасность
Группа украинских пограничников сдалась в плен ВС России, сообщил источник
Шесть украинских пограничников сдались в плен ВС РФ в канун Рождества