https://ria.ru/20250113/plen-1993544767.html

Пленный украинский пограничник рассказал о подготовке инструкторов НАТО

Пленный украинский пограничник рассказал о подготовке инструкторов НАТО - РИА Новости, 13.01.2025

Пленный украинский пограничник рассказал о подготовке инструкторов НАТО

Инструкторы НАТО не только используют старые методы при подготовке военных ВСУ, но и сами пытаются у них учиться, рассказал пленный украинский пограничник... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T21:20:00+03:00

2025-01-13T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Инструкторы НАТО не только используют старые методы при подготовке военных ВСУ, но и сами пытаются у них учиться, рассказал пленный украинский пограничник российским силовикам.По словам пленного, сам он проходил подготовку на британской военной базе в Камбрии."Первый раз я проходил обучение в сентябре 2023 года — это было в Британии, база Warcope. Были британские инструкторы. Рассчитано оно было где-то на 300 человек, что нас обучали. <...> Само обучение было не очень, если так, влегкую говоря. Обычный курс КМБ", — сказал Бычко. Также он тренировался в главном учебном центре Сухопутных войск Франции."Населенный пункт Ла-Куртин. <...> Курс усиленной пехотной подготовки, но просто мы ходили по полигонам. Давали нам холостые патроны. Бегали, стреляли", — вспоминает военнопленный.Уровень обучения в этих центрах НАТО никак не отвечает условиям конфликта на Украине — в частности, это касается использования беспилотников, признался Бычко."Европейцы, британцы <…> они не понимают, как с этим работать. <...> Они не осознают. Накаты, штурмы — старая их система. Это связано с тем, что они только в Африке воевали с бедуинами какими-то. <...> Объясняешь современные реалии войны — для них это дико, они этого не понимают. В Британии, Франции они так и говорили, что "вы больше приехали нас научить, чем мы вас". Опытом поделиться, как говорили они", — добавил он.Несмотря на неэффективность инструкторов НАТО, власти некоторых стран альянса заявили о планах продолжать оказывать военную помощь Киеву. Так, на прошедшем в январе заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" глава Минобороны Испании Маргарита Роблес предложила новые курсы подготовки для солдат ВСУ.Шеф Пентагона Ллойд Остин, в свою очередь, подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для систем ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Со своей стороны, министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о намерении страны обучить десять тысяч военнослужащих ВСУ в этом году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заседание в Рамштайне, обратил внимание, что среди участников тем не менее растут противоречия и появляется много разногласий по перспективе оказания помощи киевскому режиму.

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https://ria.ru/20250113/pobeg-1993433360.html

https://ria.ru/20250112/plennyj-1993351882.html

https://ria.ru/20250113/vsu-1993417374.html

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Пленный украинский пограничник об инструкторах НАТО "Объясняешь им современные реалии войны – для них это дико... они только в Африке воевали с бедуинами какими-то" Инструкторы НАТО не только используют старые, не отвечающие современным реалиям методы, пытаясь подготовить на своих базах военных ВСУ, но и сами пытаются "учиться" у гостей. Об этом российским силовикам рассказал пленный украинский пограничник, лично проходивший такую подготовку в Британии и Франции. Видео с его словами есть у РИА Новости. 2025-01-13T21:20 true PT2M06S

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