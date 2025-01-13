https://ria.ru/20250113/peskov-1993455430.html

Песков прокомментировал создание фильма "Кремлевский волшебник"

Песков прокомментировал создание фильма "Кремлевский волшебник" - РИА Новости, 13.01.2025

Песков прокомментировал создание фильма "Кремлевский волшебник"

Создатели кинокартины по триллеру "Кремлевский волшебник", где Джуд Лоу может сыграть Владимира Путина, не обращались в Кремль, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:57:00+03:00

2025-01-13T12:57:00+03:00

2025-01-13T14:32:00+03:00

россия

джуд лоу

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Создатели кинокартины по триллеру "Кремлевский волшебник", где Джуд Лоу может сыграть Владимира Путина, не обращались в Кремль, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы действительно видели сообщения такие, но нам об этом ничего неизвестно. И, конечно, мы не знаем, о чём именно может идти речь, какой сюжет, о чём этот фильм и так далее. И в Кремль никто не обращался", — сообщил он.На прошлой неделе в сообщении издания Deadline говорилось, что британский актер Джуд Лоу будет играть роль российского президента в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник". Кинокартину снимут по сюжету одноименного бестселлера Джулиано да Эмполи. События будут происходить в начале 1990-х годов.Сам актер заявил, что начал готовиться к съемкам, но пока ощущает себя будто "у подножия Эвереста", на который ему нужно взойти.

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россия, джуд лоу, владимир путин, дмитрий песков, в мире