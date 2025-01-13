https://ria.ru/20250113/peskov-1993451101.html
Песков заявил о важности гарантий безопасности для России
Песков заявил о важности гарантий безопасности для России - РИА Новости, 13.01.2025
Песков заявил о важности гарантий безопасности для России
Гарантии безопасности для России - неотъемлемая часть возможных переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:42:00+03:00
2025-01-13T12:42:00+03:00
2025-01-13T12:42:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гарантии безопасности для России - неотъемлемая часть возможных переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Разумеется, это вопрос, который является неотъемлемой составляющей в целом темы урегулирования украинского конфликта, один из элементов этой общей темы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли вопрос гарантий безопасности для России актуальным.
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993430971.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил о важности гарантий безопасности для России
Песков назвал гарантии безопасности неотъемлемой частью переговоров по Украине