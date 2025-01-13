https://ria.ru/20250113/peskov-1993451101.html

Песков заявил о важности гарантий безопасности для России

Песков заявил о важности гарантий безопасности для России - РИА Новости, 13.01.2025

Песков заявил о важности гарантий безопасности для России

Гарантии безопасности для России - неотъемлемая часть возможных переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:42:00+03:00

2025-01-13T12:42:00+03:00

2025-01-13T12:42:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гарантии безопасности для России - неотъемлемая часть возможных переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Разумеется, это вопрос, который является неотъемлемой составляющей в целом темы урегулирования украинского конфликта, один из элементов этой общей темы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли вопрос гарантий безопасности для России актуальным.

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993430971.html

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