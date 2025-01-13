https://ria.ru/20250113/peskov-1993450159.html

Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа

Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 13.01.2025

Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа

Многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:36:00+03:00

2025-01-13T12:36:00+03:00

2025-01-13T12:36:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие страны предлагают свои услуги, где можно провести контакты (Путина и Трампа – ред.) гипотетические, но пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250112/tramp-1993368828.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика