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Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 13.01.2025
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12:36 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/peskov-1993450159.html
Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа
Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 13.01.2025
Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа
Многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:36:00+03:00
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россия
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владимир путин
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политика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие страны предлагают свои услуги, где можно провести контакты (Путина и Трампа – ред.) гипотетические, но пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа

Песков: многие страны готовы стать площадкой для переговоров Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Многие страны предлагают свои услуги, где можно провести контакты (Путина и Трампа – ред.) гипотетические, но пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Советник Трампа рассказал, когда состоится телефонный разговор с Путиным
12 января, 18:24
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПолитика
 
 
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