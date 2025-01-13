https://ria.ru/20250113/peskov-1993450159.html
Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа
Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 13.01.2025
Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа
Многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:36:00+03:00
2025-01-13T12:36:00+03:00
2025-01-13T12:36:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/66/1498066685_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_2ddc697020acd8f2e8b9804692cb6750.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие страны предлагают свои услуги, где можно провести контакты (Путина и Трампа – ред.) гипотетические, но пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250112/tramp-1993368828.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/66/1498066685_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_1d3faecc1843934c0be163eb82c82f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа
Песков: многие страны готовы стать площадкой для переговоров Путина и Трампа