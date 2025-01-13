https://ria.ru/20250113/peskov-1993449331.html

Песков прокомментировал новый пакет американских санкций

Песков прокомментировал новый пакет американских санкций - РИА Новости, 13.01.2025

Песков прокомментировал новый пакет американских санкций

Россия будет вести поиск альтернативных маршрутов поставок своих энергоносителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:31:00+03:00

2025-01-13T12:31:00+03:00

2025-01-13T12:34:00+03:00

россия

экономика

сша

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дмитрий песков

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия будет вести поиск альтернативных маршрутов поставок своих энергоносителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.США в пятницу ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке."В первую очередь, конечно, сейчас будут предприниматься меры и изыскиваться варианты для минимизации последствий этих санкций. В современном мире уже неоднократно ситуация демонстрировала, что, естественно, естественные маршруты, маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. В одном месте что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты, поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые впоследствии позволят минимизировать последствия санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как введенные санкции могут отразиться на азиатских рынках, куда Россия поставляет энергоносители, и какие ответные меры планируется принять.

https://ria.ru/20250111/mid-1993275799.html

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россия, экономика, сша, москва, дмитрий песков