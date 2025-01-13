Песков прокомментировал новый пакет американских санкций
Песков: Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоносителей
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия будет вести поиск альтернативных маршрутов поставок своих энергоносителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
США в пятницу ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
"В первую очередь, конечно, сейчас будут предприниматься меры и изыскиваться варианты для минимизации последствий этих санкций. В современном мире уже неоднократно ситуация демонстрировала, что, естественно, естественные маршруты, маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. В одном месте что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты, поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые впоследствии позволят минимизировать последствия санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как введенные санкции могут отразиться на азиатских рынках, куда Россия поставляет энергоносители, и какие ответные меры планируется принять.