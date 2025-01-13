https://ria.ru/20250113/peschanoe-1993443706.html

Российские войска освободили населенный пункт Песчаное

Российские войска освободили населенный пункт Песчаное - РИА Новости, 13.01.2025

Российские войска освободили населенный пункт Песчаное

Российские войска взяли под контроль село Песчаное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:06:00+03:00

2025-01-13T12:06:00+03:00

2025-01-13T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Песчаное в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Воздвиженки, Лысовки, Нововасилевки, Петропавловки и Новоелизаветовки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Кадры освобождения населенного пункта Песчаное в ДНР Кадры освобождения населенного пункта Песчаное в ДНР 2025-01-13T12:06 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)