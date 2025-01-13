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Российские войска освободили населенный пункт Песчаное - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 13.01.2025 (обновлено: 16:59 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/peschanoe-1993443706.html
Российские войска освободили населенный пункт Песчаное
Российские войска освободили населенный пункт Песчаное - РИА Новости, 13.01.2025
Российские войска освободили населенный пункт Песчаное
Российские войска взяли под контроль село Песчаное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:06:00+03:00
2025-01-13T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Песчаное в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Воздвиженки, Лысовки, Нововасилевки, Петропавловки и Новоелизаветовки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Кадры освобождения населенного пункта Песчаное в ДНР
Кадры освобождения населенного пункта Песчаное в ДНР
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили населенный пункт Песчаное

Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Песчаное в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Песчаное в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Песчаное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Песчаное в ДНР

Песчаное — село в четырех километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Отсюда группировка "Центр" может наступать на север с целью перерезать две трассы, соединяющие Красноармейск с городами Днепропетровской области.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Воздвиженки, Лысовки, Нововасилевки, Петропавловки и Новоелизаветовки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • более 615 человек убитыми и ранеными;
  • семь боевых бронемашин, в том числе два бронетранспортера — американский М113 и французский VAB, а также американский бронеавтомобиль MaxxPro;
  • девять орудий полевой артиллерии, включая британскую САУ Braveheart и американскую гаубицу М777.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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