Российские войска освободили населенный пункт Песчаное
Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Песчаное в ДНР, сообщило Минобороны.
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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Песчаное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Песчаное в ДНР
Песчаное — село в четырех километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Отсюда группировка "Центр" может наступать на север с целью перерезать две трассы, соединяющие Красноармейск с городами Днепропетровской области.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Воздвиженки, Лысовки, Нововасилевки, Петропавловки и Новоелизаветовки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- более 615 человек убитыми и ранеными;
- семь боевых бронемашин, в том числе два бронетранспортера — американский М113 и французский VAB, а также американский бронеавтомобиль MaxxPro;
- девять орудий полевой артиллерии, включая британскую САУ Braveheart и американскую гаубицу М777.
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