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В Пентагоне признали продвижение российских сил в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pentagon-1993540247.html
В Пентагоне признали продвижение российских сил в Курской области
В Пентагоне признали продвижение российских сил в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025
В Пентагоне признали продвижение российских сил в Курской области
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в понедельник признал продвижение российских сил в Курской области, указав на тяжесть ситуации для ВСУ. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:12:00+03:00
2025-01-13T20:12:00+03:00
в мире
курская область
россия
сша
патрик райдер
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в понедельник признал продвижение российских сил в Курской области, указав на тяжесть ситуации для ВСУ. "Мы видим, как россияне добиваются постепенного продвижения", - сообщил он журналистам на брифинге, оценивая ситуацию в российском регионе. По словам представителя американского военного ведомства, США считают "очень тяжелой" ту ситуацию, в которой находятся ВСУ в ходе идущих сражений. "Украинцы продолжают сражаться и продолжают делать все, что могут ради удержания линий", - добавил Райдер. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных военнослужащих ВСУ сообщила, что украинские военные признали провал попыток контратаковать в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250113/vsu-1993529212.html
https://ria.ru/20250112/kurskaya-1993337756.html
https://ria.ru/20250113/minoborony-1993472237.html
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в мире, курская область, россия, сша, патрик райдер, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Курская область, Россия, США, Патрик Райдер, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
В Пентагоне признали продвижение российских сил в Курской области

Райдер признал продвижение российских сил в Курской области тяжелым для ВСУ

© AP Photo / Jacquelyn MartinОфициальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в понедельник признал продвижение российских сил в Курской области, указав на тяжесть ситуации для ВСУ.
«
"Мы видим, как россияне добиваются постепенного продвижения", - сообщил он журналистам на брифинге, оценивая ситуацию в российском регионе.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
ВСУ признали провал контратак в Курской области, пишет NYT
Вчера, 18:37
По словам представителя американского военного ведомства, США считают "очень тяжелой" ту ситуацию, в которой находятся ВСУ в ходе идущих сражений.
«
"Украинцы продолжают сражаться и продолжают делать все, что могут ради удержания линий", - добавил Райдер.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных военнослужащих ВСУ сообщила, что украинские военные признали провал попыток контратаковать в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
12 января, 13:11
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Российские войска уничтожили 300 танков за время боев в Курской области
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияСШАПатрик РайдерВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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