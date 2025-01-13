https://ria.ru/20250113/pentagon-1993540247.html

В Пентагоне признали продвижение российских сил в Курской области

В Пентагоне признали продвижение российских сил в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025

В Пентагоне признали продвижение российских сил в Курской области

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в понедельник признал продвижение российских сил в Курской области, указав на тяжесть ситуации для ВСУ. РИА Новости, 13.01.2025

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в понедельник признал продвижение российских сил в Курской области, указав на тяжесть ситуации для ВСУ. "Мы видим, как россияне добиваются постепенного продвижения", - сообщил он журналистам на брифинге, оценивая ситуацию в российском регионе. По словам представителя американского военного ведомства, США считают "очень тяжелой" ту ситуацию, в которой находятся ВСУ в ходе идущих сражений. "Украинцы продолжают сражаться и продолжают делать все, что могут ради удержания линий", - добавил Райдер. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных военнослужащих ВСУ сообщила, что украинские военные признали провал попыток контратаковать в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250113/vsu-1993529212.html

https://ria.ru/20250112/kurskaya-1993337756.html

https://ria.ru/20250113/minoborony-1993472237.html

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в мире, курская область, россия, сша, патрик райдер, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша