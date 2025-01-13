https://ria.ru/20250113/pentagon-1993535389.html
Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне
Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 13.01.2025
Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне
Министерство обороны США направило в Калифорнию 10 вертолетов ВМС и 500 морпехов для помощи в тушении пожаров, но местные власти их не используют, заявил в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:29:00+03:00
2025-01-13T19:29:00+03:00
2025-01-13T19:29:00+03:00
в мире
калифорния
патрик райдер
министерство обороны сша
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993102800_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86c65fb5652713dc2c3ff76e5447eeea.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министерство обороны США направило в Калифорнию 10 вертолетов ВМС и 500 морпехов для помощи в тушении пожаров, но местные власти их не используют, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Дополнительные активы включают 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 действующих морских пехотинцев, которые готовы к оказанию поддержки в случае необходимости", - сообщил он журналистам, комментируя предоставление помощи Калифорнии в тушении пожаров. Райдер подчеркнул, что указанные ресурсы не были задействованы до настоящего времени для борьбы с пожарами.
https://ria.ru/20250113/pozhar-1993507382.html
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993102800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bed5c6ebe4a1b4b00a3f25cc165ec9dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, патрик райдер, министерство обороны сша, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне
Пентагон: Калифорния не использует вертолеты ВМС для тушения пожаров