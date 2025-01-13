https://ria.ru/20250113/pentagon-1993535389.html

Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне

Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 13.01.2025

Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне

Министерство обороны США направило в Калифорнию 10 вертолетов ВМС и 500 морпехов для помощи в тушении пожаров, но местные власти их не используют, заявил в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:29:00+03:00

2025-01-13T19:29:00+03:00

2025-01-13T19:29:00+03:00

в мире

калифорния

патрик райдер

министерство обороны сша

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министерство обороны США направило в Калифорнию 10 вертолетов ВМС и 500 морпехов для помощи в тушении пожаров, но местные власти их не используют, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Дополнительные активы включают 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 действующих морских пехотинцев, которые готовы к оказанию поддержки в случае необходимости", - сообщил он журналистам, комментируя предоставление помощи Калифорнии в тушении пожаров. Райдер подчеркнул, что указанные ресурсы не были задействованы до настоящего времени для борьбы с пожарами.

https://ria.ru/20250113/pozhar-1993507382.html

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в мире, калифорния, патрик райдер, министерство обороны сша, лесные пожары в калифорнии в 2025 году