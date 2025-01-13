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Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 13.01.2025
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19:29 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pentagon-1993535389.html
Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне
Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 13.01.2025
Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне
Министерство обороны США направило в Калифорнию 10 вертолетов ВМС и 500 морпехов для помощи в тушении пожаров, но местные власти их не используют, заявил в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:29:00+03:00
2025-01-13T19:29:00+03:00
в мире
калифорния
патрик райдер
министерство обороны сша
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министерство обороны США направило в Калифорнию 10 вертолетов ВМС и 500 морпехов для помощи в тушении пожаров, но местные власти их не используют, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Дополнительные активы включают 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 действующих морских пехотинцев, которые готовы к оказанию поддержки в случае необходимости", - сообщил он журналистам, комментируя предоставление помощи Калифорнии в тушении пожаров. Райдер подчеркнул, что указанные ресурсы не были задействованы до настоящего времени для борьбы с пожарами.
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в мире, калифорния, патрик райдер, министерство обороны сша, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Калифорния не борется с пожарами, заявили в Пентагоне

Пентагон: Калифорния не использует вертолеты ВМС для тушения пожаров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожары в Калифорнии
Пожары в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министерство обороны США направило в Калифорнию 10 вертолетов ВМС и 500 морпехов для помощи в тушении пожаров, но местные власти их не используют, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Дополнительные активы включают 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 действующих морских пехотинцев, которые готовы к оказанию поддержки в случае необходимости", - сообщил он журналистам, комментируя предоставление помощи Калифорнии в тушении пожаров.
Райдер подчеркнул, что указанные ресурсы не были задействованы до настоящего времени для борьбы с пожарами.
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В миреКалифорнияПатрик РайдерМинистерство обороны СШАЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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