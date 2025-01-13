https://ria.ru/20250113/pentagon-1993534920.html

США не планируют объявлять о новой помощи Украине перед уходом Байдена

США не планируют объявлять о новой помощи Украине перед уходом Байдена - РИА Новости, 13.01.2025

США не планируют объявлять о новой помощи Украине перед уходом Байдена

США в настоящее время не планируют объявлять о новых пакетах военной помощи Украине перед уходом американского президента Джо Байдена, заявил в понедельник... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:25:00+03:00

2025-01-13T19:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США в настоящее время не планируют объявлять о новых пакетах военной помощи Украине перед уходом американского президента Джо Байдена, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мне нечего объявить с подиума", - сообщил он журналистам на вопрос, планирует ли Вашингтон выделить Киеву новую помощь перед уходом Байдена. Райдер добавил, что оставшиеся средства действующей администрации, выделенные ранее конгрессом на военную помощь Украине, перейдет будущим властям США во главе с Дональдом Трампом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250113/konflikt-1993528500.html

https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html

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в мире, сша, украина, джо байден, министерство обороны сша