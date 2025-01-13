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Глава Пентагона предложил увеличить траты на оборону до триллиона долларов - РИА Новости, 13.01.2025
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10:15 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pentagon-1993423620.html
Глава Пентагона предложил увеличить траты на оборону до триллиона долларов
Глава Пентагона предложил увеличить траты на оборону до триллиона долларов - РИА Новости, 13.01.2025
Глава Пентагона предложил увеличить траты на оборону до триллиона долларов
Глава Пентагона Ллойд Остин в ноябре рекомендовал правительству США план по увеличению расходов на оборону, согласно которому в 2028 финансовом году они могут... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в ноябре рекомендовал правительству США план по увеличению расходов на оборону, согласно которому в 2028 финансовом году они могут превысить 1 триллион долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо, направленное министром Административно-бюджетному управлению в составе администрации американского президента. Как отмечается, Остин в письме, датируемом 27 ноября, предложил правительству США оставить новой администрации избранного президента Дональда Трампа предложенный план в сфере обороны на 5 лет, который бы начинался с суммы в 926,5 миллиарда долларов в 2026 финансовом году по сравнению с прогнозируемыми ранее 876,8 миллиарда долларов. Далее с каждым годом, согласно предложению главы Пентагона, затраты на оборону должны продолжать расти и составить в 2027 финансовом году 972,8 миллиарда долларов и более 1 триллиона долларов в 2028 финансовом году по сравнению с прогнозируемыми ранее 913,5 миллиардами. "Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону примерно на 50 миллиардов долларов (от той суммы), которая прогнозировалось в 2026 финансовом году, с увеличением, которое могло бы привести к тому, что бюджет Пентагона превысит 1 триллион долларов в ближайшие годы", - говорится в сообщении Блумберг. При этом, как следует из письма Остина, финансирование Пентагона не должно включать в себя помощь Украине и Израилю. По его мнению, такая иностранная военная помощь должна и дальше финансироваться за счет дополнительных ассигнований. Предложенные Остином бюджетные цели также не включают дополнительное финансирование для замены оружия, поставленного Украине и Израилю. Как отмечает Блумберг, Остин не предоставил явного обоснования своим предложениям, кроме поддержки Национальной оборонной стратегии с ее акцентом на противодействие Китаю и укрепление альянсов. Представитель Пентагон отклонил просьбу Блумберг прокомментировать информацию.
https://ria.ru/20241208/ostin-1987951595.html
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сша, украина, израиль, ллойд остин, дональд трамп, министерство обороны сша, в мире
США, Украина, Израиль, Ллойд Остин, Дональд Трамп, Министерство обороны США, В мире
Глава Пентагона предложил увеличить траты на оборону до триллиона долларов

Глава МО США предложил нарастить траты на оборону до трлн долларов к 2028 году

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в ноябре рекомендовал правительству США план по увеличению расходов на оборону, согласно которому в 2028 финансовом году они могут превысить 1 триллион долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо, направленное министром Административно-бюджетному управлению в составе администрации американского президента.
Как отмечается, Остин в письме, датируемом 27 ноября, предложил правительству США оставить новой администрации избранного президента Дональда Трампа предложенный план в сфере обороны на 5 лет, который бы начинался с суммы в 926,5 миллиарда долларов в 2026 финансовом году по сравнению с прогнозируемыми ранее 876,8 миллиарда долларов. Далее с каждым годом, согласно предложению главы Пентагона, затраты на оборону должны продолжать расти и составить в 2027 финансовом году 972,8 миллиарда долларов и более 1 триллиона долларов в 2028 финансовом году по сравнению с прогнозируемыми ранее 913,5 миллиардами.
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"Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону примерно на 50 миллиардов долларов (от той суммы), которая прогнозировалось в 2026 финансовом году, с увеличением, которое могло бы привести к тому, что бюджет Пентагона превысит 1 триллион долларов в ближайшие годы", - говорится в сообщении Блумберг.
При этом, как следует из письма Остина, финансирование Пентагона не должно включать в себя помощь Украине и Израилю. По его мнению, такая иностранная военная помощь должна и дальше финансироваться за счет дополнительных ассигнований. Предложенные Остином бюджетные цели также не включают дополнительное финансирование для замены оружия, поставленного Украине и Израилю.
Как отмечает Блумберг, Остин не предоставил явного обоснования своим предложениям, кроме поддержки Национальной оборонной стратегии с ее акцентом на противодействие Китаю и укрепление альянсов.
Представитель Пентагон отклонил просьбу Блумберг прокомментировать информацию.
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