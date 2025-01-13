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В Пакистане нашли мертвым сотрудника немецкой разведки - РИА Новости, 13.01.2025
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11:22 13.01.2025 (обновлено: 11:23 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/pakistan-1993435483.html
В Пакистане нашли мертвым сотрудника немецкой разведки
В Пакистане нашли мертвым сотрудника немецкой разведки - РИА Новости, 13.01.2025
В Пакистане нашли мертвым сотрудника немецкой разведки
Сотрудник немецкого посольства в Пакистане, работавший на Федеральную разведывательную службу Германии (BND), был обнаружен мертвым в своей квартире в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудник немецкого посольства в Пакистане, работавший на Федеральную разведывательную службу Германии (BND), был обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде, сообщил таблоид Bild. "Немецкий дипломат пропал в Пакистане, спустя два дня сотрудники посольства обнаружили его мертвым в его квартире в Исламабаде. По информации Bild, Томас Б. работал в посольстве, однако не на МИД Германии, а на Федеральную разведывательную службу", - пишет таблоид. Томас Б. два дня не появлялся в посольстве и не отвечал на звонки, тогда коллеги отправились к нему домой, где и обнаружили его мертвым. Отмечается, что он проживал в особо охраняемом квартале города, где расположены квартиры многих дипломатов. У погибшего были проблемы с сердцем, что могло быть связано с его смертью, пишет таблоид. Томас Б. занимал пост советника посольства 3,5 года. "К сожалению, мы вынуждены подтвердить смерть нашего коллеги", - сообщили в МИД ФРГ. В Федеральной разведывательной службе Германии от комментариев отказались. При этом Bild пишет, что погибший много лет работал на разведку и считался опытным сотрудником.
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в мире, германия, пакистан, исламабад, bild, федеральная разведывательная служба германии
В мире, Германия, Пакистан, Исламабад, Bild, Федеральная разведывательная служба Германии
В Пакистане нашли мертвым сотрудника немецкой разведки

Bild: сотрудника немецкого посольства в Пакистане нашли мертвым в своей квартире

© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудник немецкого посольства в Пакистане, работавший на Федеральную разведывательную службу Германии (BND), был обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде, сообщил таблоид Bild.
"Немецкий дипломат пропал в Пакистане, спустя два дня сотрудники посольства обнаружили его мертвым в его квартире в Исламабаде. По информации Bild, Томас Б. работал в посольстве, однако не на МИД Германии, а на Федеральную разведывательную службу", - пишет таблоид.
Томас Б. два дня не появлялся в посольстве и не отвечал на звонки, тогда коллеги отправились к нему домой, где и обнаружили его мертвым. Отмечается, что он проживал в особо охраняемом квартале города, где расположены квартиры многих дипломатов.
У погибшего были проблемы с сердцем, что могло быть связано с его смертью, пишет таблоид. Томас Б. занимал пост советника посольства 3,5 года. "К сожалению, мы вынуждены подтвердить смерть нашего коллеги", - сообщили в МИД ФРГ.
В Федеральной разведывательной службе Германии от комментариев отказались. При этом Bild пишет, что погибший много лет работал на разведку и считался опытным сотрудником.
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В миреГерманияПакистанИсламабадBildФедеральная разведывательная служба Германии
 
 
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