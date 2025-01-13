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Обвиняемый в попытке отравления летчиков в Армавире признал вину - РИА Новости, 13.01.2025
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11:58 13.01.2025 (обновлено: 12:17 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/otravlenie-1993442656.html
Обвиняемый в попытке отравления летчиков в Армавире признал вину
Обвиняемый в попытке отравления летчиков в Армавире признал вину - РИА Новости, 13.01.2025
Обвиняемый в попытке отравления летчиков в Армавире признал вину
Обвиняемый в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире Егор Семенов признал свою вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:58:00+03:00
2025-01-13T12:17:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв - РИА Новости. Обвиняемый в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире Егор Семенов признал свою вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Семенов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), статьей 205 части 3 пункта "а" ("Террористический акт") УК РФ. В понедельник суд приступил к слушанию дела по существу. Оно будет слушаться в закрытом режиме, однако для соблюдения гласности процесса суд предоставил журналистам возможность присутствовать на части первого заседания. В ходе него прокурор зачитал обвинительное заключение по делу. "Да, ваша честь. В полном объеме", - сказал Семенов, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину. По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил. Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт. Шприцем он ввел препарат в продукты. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота". Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что они отравлены.
https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931423802.html
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происшествия, армавир, россия, украина
Происшествия, Армавир, Россия, Украина
Обвиняемый в попытке отравления летчиков в Армавире признал вину

Обвиняемый в попытке отравления выпускников авиаучилища в Армавире признал вину

© Фото : РИА НовостиПодсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов
Подсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : РИА Новости
Подсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв - РИА Новости. Обвиняемый в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире Егор Семенов признал свою вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Семенов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), статьей 205 части 3 пункта "а" ("Террористический акт") УК РФ.
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В понедельник суд приступил к слушанию дела по существу. Оно будет слушаться в закрытом режиме, однако для соблюдения гласности процесса суд предоставил журналистам возможность присутствовать на части первого заседания. В ходе него прокурор зачитал обвинительное заключение по делу.
"Да, ваша честь. В полном объеме", - сказал Семенов, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину.
По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил.
Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт. Шприцем он ввел препарат в продукты. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота".
Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что они отравлены.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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