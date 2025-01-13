https://ria.ru/20250113/opros-1993433553.html
Опрос показал, сколько жителей Гренландии поддерживают присоединение к США
Опрос показал, сколько жителей Гренландии поддерживают присоединение к США - РИА Новости, 13.01.2025
Опрос показал, сколько жителей Гренландии поддерживают присоединение к США
Большинство жителей Гренландии высказались за присоединение острова к Соединенным Штатам Америки, свидетельствуют данные исследования, проведенного американской РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:14:00+03:00
2025-01-13T11:14:00+03:00
2025-01-13T11:14:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9281f4d5549c4580a3e3dca24f27c5d0.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Большинство жителей Гренландии высказались за присоединение острова к Соединенным Штатам Америки, свидетельствуют данные исследования, проведенного американской неправительственной организацией Patriot Polling. Согласно результатам, 57,3% респондентов поддерживают идею присоединения к США, 37,4% выступают против, а 5,3% затруднились ответить. По данным Patriot Polling, исследование проводилось 6–11 января среди 416 гренландцев. Как раз в это время остров посетил Дональд Трамп-младший, отмечают авторы анализа. Статистическая погрешность в материалах не указана. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html
https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993041294.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_401b9f815d78f633430292de362ab1a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Опрос показал, сколько жителей Гренландии поддерживают присоединение к США
Patriot Polling: половина жителей Гренландии выступает за присоединение к США