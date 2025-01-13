https://ria.ru/20250113/opasnost-1993545553.html

В Белгородской области ракетную опасность

В Белгородской области ракетную опасность - РИА Новости, 13.01.2025

В Белгородской области ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T21:04:00+03:00

2025-01-13T21:04:00+03:00

2025-01-13T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вячеслав гладков

безопасность

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, безопасность, вооруженные силы украины