https://ria.ru/20250113/opasnost-1993545360.html

В Орловской области ракетную опасность

В Орловской области ракетную опасность - РИА Новости, 13.01.2025

В Орловской области ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T21:01:00+03:00

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орловская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

андрей клычков

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ТУЛА, 13 янв - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

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2025

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орловская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, андрей клычков