https://ria.ru/20250113/opasnost-1993545360.html
В Орловской области ракетную опасность
В Орловской области ракетную опасность - РИА Новости, 13.01.2025
В Орловской области ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T21:01:00+03:00
2025-01-13T21:01:00+03:00
2025-01-13T21:05:00+03:00
орловская область
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
андрей клычков
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ТУЛА, 13 янв - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, андрей клычков
Орловская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Андрей Клычков
В Орловской области ракетную опасность
Клычков: на территории Орловской области ракетную опасность