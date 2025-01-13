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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:25:00+03:00
2025-01-13T22:25:00+03:00
2025-01-13T22:28:00+03:00
тульская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. "РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ведомства.
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тульская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Тульская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Министерство безопасности: в Тульской области объявили опасность атаки БПЛА