https://ria.ru/20250113/obstrel-1993393035.html
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:16:00+03:00
2025-01-13T00:16:00+03:00
2025-01-13T00:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать одна вооруженная атака - на горловском направлении; одна вооруженная атака - на кураховском направлении", - сообщает ведомства. В управлении добавили, что два мирных жителя погибли, еще четыре получили ранения. Как уточняется, всего было выпущено 87 единиц боеприпасов. В предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.
https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993324859.html
https://ria.ru/20250112/bpla-1993356945.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 боеприпасов