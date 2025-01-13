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Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:16 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/obstrel-1993393035.html
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:16:00+03:00
2025-01-13T00:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать одна вооруженная атака - на горловском направлении; одна вооруженная атака - на кураховском направлении", - сообщает ведомства. В управлении добавили, что два мирных жителя погибли, еще четыре получили ранения. Как уточняется, всего было выпущено 87 единиц боеприпасов. В предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.
https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993324859.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 боеприпасов

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать одна вооруженная атака - на горловском направлении; одна вооруженная атака - на кураховском направлении", - сообщает ведомства.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Вчера, 10:52
В управлении добавили, что два мирных жителя погибли, еще четыре получили ранения.
Как уточняется, всего было выпущено 87 единиц боеприпасов.
В предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала при атаке дрона ВСУ
Вчера, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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