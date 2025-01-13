https://ria.ru/20250113/obstrel-1993393035.html

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.01.2025

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T00:16:00+03:00

2025-01-13T00:16:00+03:00

2025-01-13T00:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать одна вооруженная атака - на горловском направлении; одна вооруженная атака - на кураховском направлении", - сообщает ведомства. В управлении добавили, что два мирных жителя погибли, еще четыре получили ранения. Как уточняется, всего было выпущено 87 единиц боеприпасов. В предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.

https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993324859.html

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донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, происшествия