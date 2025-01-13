Рейтинг@Mail.ru
"Разведка боем". К чему готовится российская армия в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 13.01.2025 (обновлено: 08:01 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
"Разведка боем". К чему готовится российская армия в зоне СВО
"Разведка боем". К чему готовится российская армия в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2025
"Разведка боем". К чему готовится российская армия в зоне СВО
Зимняя кампания идет в полную силу. Российские войска прочно владеют инициативой, выдавливая ВСУ с их позиций сразу на нескольких направлениях. Противнику не... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:00:00+03:00
2025-01-13T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
курахово
киев
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988786799_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_7b5f52f17c8e629bd120eb259b7dcb0f.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания идет в полную силу. Российские войска прочно владеют инициативой, выдавливая ВСУ с их позиций сразу на нескольких направлениях. Противнику не хватает личного состава — самые обученные части Киев сосредоточил на курском участке, оголив оборону в других местах. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.После КураховоПосле освобождения Курахово (довоенное население — 18 тысяч) противник лишился последнего города на Южнодонецком направлении. Единственный населенный пункт, который остался здесь под Киевом, — Великая Новоселка на границе с Запорожской областью. Это село сейчас берут в кольцо, чтобы принудить гарнизон к капитуляции. Туда продвигаются с севера — от Нового Комара, востока — от Шахтерского и Золотой Нивы и юга — от Сторожевого и Благодатного.Высвободившиеся силы группировки "Юг", действовавшие под Курахово, отправили на север, чтобы поддержать "Центр", который проводит покровскую операцию. Шестидесятитысячный Покровск (Красноармейск) до этого особо не трогали. Этот город, как и соседний Мирноград, а ранее — Угледар и Курахово, зажимают в клещи, отсекая от снабжения и подкреплений.Российская армия закрепилась в Шевченко в паре километров к юго-западу от окраин Покровска. Одновременно подразделения "Центра" наступают с юга вдоль железной дороги из Селидово. Главная задача здесь — обойти город с запада и перерезать трассу M-30, ведущую в Днепропетровскую область. До границы с ней отсюда порядка 25 километров.Долгий путь к СлавянскуВыход Вооруженных сил России на линию Покровск — Селидово — Курахово лишает ВСУ возможности обстреливать Донецк ствольной и реактивной артиллерией. До столицы ДНР достают только РСЗО HIMARS, что противник и продемонстрировал в пятницу утром. Нивелировать угрозу можно, отодвинув ВСУ на 80-90 километров. Впрочем, украинские генералы не пожалеют для многострадального города и оперативно-тактические ракеты ATACMS или крылатые Storm Shadow.В Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои, врага оттеснили к окраинам, но ВСУ сохраняют контроль над важными опорными пунктами. Что-что, а цепляться за городскую застройку они умеют и сдаваться не собираются. Схожая ситуация и в Часовом Яре: гарнизон засел на огнеупорном заводе, заняв круговую оборону. Этот город — ворота на северо-запад, к агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.Сражение за них станет финальным этапом битвы за Донбасс. В конце концов, именно в Славянске 11 лет назад началось вооруженное сопротивление новым киевским властям. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР есть еще подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда пока немного.Разведка боемЕсть подвижки и на Купянском направлении. Несколько дней назад Минобороны отчиталось об освобождении села Надия в Сватовском районе Луганской области. Это на западном берегу реки Жеребец, в 17 километрах к западу от Сватово и в 22 — к востоку от Боровой, очень важной для логистики ВСУ. Севернее Купянска расширяется российский плацдарм на западном берегу реки Оскол. Подразделения "Запада" закрепились в поселке Двуречная.В Курской области — встречные бои. Группировка "Север" сообщает об окружении врага на опорных пунктах между Гуево и Куриловкой. Штурмовые отряды продвигаются в лесополосах суджанского приграничья и окрестностях Дарьина, Свердликова, Орловки, Николаевки, Махновки и Черкасского Поречного. Погребки, по информации с мест, уже несколько раз переходили из рук в руки. Не реализовав наступательный потенциал и не отбросив наши войска от Суджи, ВСУ сосредоточились на обороне и оказывают ожесточенные сопротивление.Очевидно, наступление, которое противник предпринял недавно на Большое Солдатское и хутор Бердин, — это лишь разведка боем. Группировка "Север" отразила накат, уничтожив десятки единиц западной техники и сотни военнослужащих ВСУ. Между тем в Сумской области стоят "под парами" резервные бригады украинской армии, ожидая приказа атаковать. И он наверняка последует в ближайшее время, до инаугурации Дональда Трампа. Но провал этого наступления значительно ухудшит переговорные позиции Киева.
https://ria.ru/20250109/pentagon-1992996640.html
донецкая народная республика
курахово
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988786799_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_52ff1c2c92031a4b45826645f99a65bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, курахово, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Курахово, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Разведка боем". К чему готовится российская армия в зоне СВО

Украинский Генштаб может готовить новое наступление

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Читать ria.ru в
Дзен
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания идет в полную силу. Российские войска прочно владеют инициативой, выдавливая ВСУ с их позиций сразу на нескольких направлениях. Противнику не хватает личного состава — самые обученные части Киев сосредоточил на курском участке, оголив оборону в других местах. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

После Курахово

После освобождения Курахово (довоенное население — 18 тысяч) противник лишился последнего города на Южнодонецком направлении. Единственный населенный пункт, который остался здесь под Киевом, — Великая Новоселка на границе с Запорожской областью. Это село сейчас берут в кольцо, чтобы принудить гарнизон к капитуляции. Туда продвигаются с севера — от Нового Комара, востока — от Шахтерского и Золотой Нивы и юга — от Сторожевого и Благодатного.
© СоцсетиРоссийские военные с флагом России на западной окраине города Курахово в ДНР. Кадр видео
Российские военные с флагом России на западной окраине города Курахово в ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Соцсети
Российские военные с флагом России на западной окраине города Курахово в ДНР. Кадр видео
Высвободившиеся силы группировки "Юг", действовавшие под Курахово, отправили на север, чтобы поддержать "Центр", который проводит покровскую операцию. Шестидесятитысячный Покровск (Красноармейск) до этого особо не трогали. Этот город, как и соседний Мирноград, а ранее — Угледар и Курахово, зажимают в клещи, отсекая от снабжения и подкреплений.
Российская армия закрепилась в Шевченко в паре километров к юго-западу от окраин Покровска. Одновременно подразделения "Центра" наступают с юга вдоль железной дороги из Селидово. Главная задача здесь — обойти город с запада и перерезать трассу M-30, ведущую в Днепропетровскую область. До границы с ней отсюда порядка 25 километров.

Долгий путь к Славянску

Выход Вооруженных сил России на линию Покровск — Селидово — Курахово лишает ВСУ возможности обстреливать Донецк ствольной и реактивной артиллерией. До столицы ДНР достают только РСЗО HIMARS, что противник и продемонстрировал в пятницу утром. Нивелировать угрозу можно, отодвинув ВСУ на 80-90 километров. Впрочем, украинские генералы не пожалеют для многострадального города и оперативно-тактические ракеты ATACMS или крылатые Storm Shadow.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Пентагон назвал объем военной помощи Украине при Байдене
9 января, 18:19
В Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои, врага оттеснили к окраинам, но ВСУ сохраняют контроль над важными опорными пунктами. Что-что, а цепляться за городскую застройку они умеют и сдаваться не собираются. Схожая ситуация и в Часовом Яре: гарнизон засел на огнеупорном заводе, заняв круговую оборону. Этот город — ворота на северо-запад, к агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.
Сражение за них станет финальным этапом битвы за Донбасс. В конце концов, именно в Славянске 11 лет назад началось вооруженное сопротивление новым киевским властям. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР есть еще подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда пока немного.

Разведка боем

Есть подвижки и на Купянском направлении. Несколько дней назад Минобороны отчиталось об освобождении села Надия в Сватовском районе Луганской области. Это на западном берегу реки Жеребец, в 17 километрах к западу от Сватово и в 22 — к востоку от Боровой, очень важной для логистики ВСУ. Севернее Купянска расширяется российский плацдарм на западном берегу реки Оскол. Подразделения "Запада" закрепились в поселке Двуречная.
© Минобороны РоссииЭвакуация с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской области
Эвакуация с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Минобороны России
Эвакуация с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской области
В Курской области — встречные бои. Группировка "Север" сообщает об окружении врага на опорных пунктах между Гуево и Куриловкой. Штурмовые отряды продвигаются в лесополосах суджанского приграничья и окрестностях Дарьина, Свердликова, Орловки, Николаевки, Махновки и Черкасского Поречного. Погребки, по информации с мест, уже несколько раз переходили из рук в руки. Не реализовав наступательный потенциал и не отбросив наши войска от Суджи, ВСУ сосредоточились на обороне и оказывают ожесточенные сопротивление.
Очевидно, наступление, которое противник предпринял недавно на Большое Солдатское и хутор Бердин, — это лишь разведка боем. Группировка "Север" отразила накат, уничтожив десятки единиц западной техники и сотни военнослужащих ВСУ. Между тем в Сумской области стоят "под парами" резервные бригады украинской армии, ожидая приказа атаковать. И он наверняка последует в ближайшее время, до инаугурации Дональда Трампа. Но провал этого наступления значительно ухудшит переговорные позиции Киева.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКураховоКиевДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала