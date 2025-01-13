https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
"Разведка боем". К чему готовится российская армия в зоне СВО
"Разведка боем". К чему готовится российская армия в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2025
"Разведка боем". К чему готовится российская армия в зоне СВО
Зимняя кампания идет в полную силу. Российские войска прочно владеют инициативой, выдавливая ВСУ с их позиций сразу на нескольких направлениях. Противнику не... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:00:00+03:00
2025-01-13T08:00:00+03:00
2025-01-13T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
курахово
киев
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания идет в полную силу. Российские войска прочно владеют инициативой, выдавливая ВСУ с их позиций сразу на нескольких направлениях. Противнику не хватает личного состава — самые обученные части Киев сосредоточил на курском участке, оголив оборону в других местах. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.После КураховоПосле освобождения Курахово (довоенное население — 18 тысяч) противник лишился последнего города на Южнодонецком направлении. Единственный населенный пункт, который остался здесь под Киевом, — Великая Новоселка на границе с Запорожской областью. Это село сейчас берут в кольцо, чтобы принудить гарнизон к капитуляции. Туда продвигаются с севера — от Нового Комара, востока — от Шахтерского и Золотой Нивы и юга — от Сторожевого и Благодатного.Высвободившиеся силы группировки "Юг", действовавшие под Курахово, отправили на север, чтобы поддержать "Центр", который проводит покровскую операцию. Шестидесятитысячный Покровск (Красноармейск) до этого особо не трогали. Этот город, как и соседний Мирноград, а ранее — Угледар и Курахово, зажимают в клещи, отсекая от снабжения и подкреплений.Российская армия закрепилась в Шевченко в паре километров к юго-западу от окраин Покровска. Одновременно подразделения "Центра" наступают с юга вдоль железной дороги из Селидово. Главная задача здесь — обойти город с запада и перерезать трассу M-30, ведущую в Днепропетровскую область. До границы с ней отсюда порядка 25 километров.Долгий путь к СлавянскуВыход Вооруженных сил России на линию Покровск — Селидово — Курахово лишает ВСУ возможности обстреливать Донецк ствольной и реактивной артиллерией. До столицы ДНР достают только РСЗО HIMARS, что противник и продемонстрировал в пятницу утром. Нивелировать угрозу можно, отодвинув ВСУ на 80-90 километров. Впрочем, украинские генералы не пожалеют для многострадального города и оперативно-тактические ракеты ATACMS или крылатые Storm Shadow.В Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои, врага оттеснили к окраинам, но ВСУ сохраняют контроль над важными опорными пунктами. Что-что, а цепляться за городскую застройку они умеют и сдаваться не собираются. Схожая ситуация и в Часовом Яре: гарнизон засел на огнеупорном заводе, заняв круговую оборону. Этот город — ворота на северо-запад, к агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.Сражение за них станет финальным этапом битвы за Донбасс. В конце концов, именно в Славянске 11 лет назад началось вооруженное сопротивление новым киевским властям. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР есть еще подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда пока немного.Разведка боемЕсть подвижки и на Купянском направлении. Несколько дней назад Минобороны отчиталось об освобождении села Надия в Сватовском районе Луганской области. Это на западном берегу реки Жеребец, в 17 километрах к западу от Сватово и в 22 — к востоку от Боровой, очень важной для логистики ВСУ. Севернее Купянска расширяется российский плацдарм на западном берегу реки Оскол. Подразделения "Запада" закрепились в поселке Двуречная.В Курской области — встречные бои. Группировка "Север" сообщает об окружении врага на опорных пунктах между Гуево и Куриловкой. Штурмовые отряды продвигаются в лесополосах суджанского приграничья и окрестностях Дарьина, Свердликова, Орловки, Николаевки, Махновки и Черкасского Поречного. Погребки, по информации с мест, уже несколько раз переходили из рук в руки. Не реализовав наступательный потенциал и не отбросив наши войска от Суджи, ВСУ сосредоточились на обороне и оказывают ожесточенные сопротивление.Очевидно, наступление, которое противник предпринял недавно на Большое Солдатское и хутор Бердин, — это лишь разведка боем. Группировка "Север" отразила накат, уничтожив десятки единиц западной техники и сотни военнослужащих ВСУ. Между тем в Сумской области стоят "под парами" резервные бригады украинской армии, ожидая приказа атаковать. И он наверняка последует в ближайшее время, до инаугурации Дональда Трампа. Но провал этого наступления значительно ухудшит переговорные позиции Киева.
https://ria.ru/20250109/pentagon-1992996640.html
донецкая народная республика
курахово
киев
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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7 495 645-6601
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, донецкая народная республика, курахово, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Курахово, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания идет в полную силу. Российские войска прочно владеют инициативой, выдавливая ВСУ с их позиций сразу на нескольких направлениях. Противнику не хватает личного состава — самые обученные части Киев сосредоточил на курском участке, оголив оборону в других местах. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.
После освобождения Курахово (довоенное население — 18 тысяч) противник лишился последнего города на Южнодонецком направлении. Единственный населенный пункт, который остался здесь под Киевом, — Великая Новоселка на границе с Запорожской областью. Это село сейчас берут в кольцо, чтобы принудить гарнизон к капитуляции. Туда продвигаются с севера — от Нового Комара, востока — от Шахтерского и Золотой Нивы и юга — от Сторожевого и Благодатного.
Высвободившиеся силы группировки "Юг", действовавшие под Курахово, отправили на север, чтобы поддержать "Центр", который проводит покровскую операцию. Шестидесятитысячный Покровск (Красноармейск) до этого особо не трогали. Этот город, как и соседний Мирноград, а ранее — Угледар и Курахово, зажимают в клещи, отсекая от снабжения и подкреплений.
Российская армия закрепилась в Шевченко в паре километров к юго-западу от окраин Покровска. Одновременно подразделения "Центра" наступают с юга вдоль железной дороги из Селидово. Главная задача здесь — обойти город с запада и перерезать трассу M-30, ведущую в Днепропетровскую область. До границы с ней отсюда порядка 25 километров.
Выход Вооруженных сил России на линию Покровск — Селидово — Курахово лишает ВСУ возможности обстреливать Донецк ствольной и реактивной артиллерией. До столицы ДНР достают только РСЗО HIMARS, что противник и продемонстрировал в пятницу утром. Нивелировать угрозу можно, отодвинув ВСУ на 80-90 километров. Впрочем, украинские генералы не пожалеют для многострадального города и оперативно-тактические ракеты ATACMS или крылатые Storm Shadow.
В Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои, врага оттеснили к окраинам, но ВСУ сохраняют контроль над важными опорными пунктами. Что-что, а цепляться за городскую застройку они умеют и сдаваться не собираются. Схожая ситуация и в Часовом Яре: гарнизон засел на огнеупорном заводе, заняв круговую оборону. Этот город — ворота на северо-запад, к агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.
Сражение за них станет финальным этапом битвы за Донбасс. В конце концов, именно в Славянске 11 лет назад началось вооруженное сопротивление новым киевским властям. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР есть еще подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда пока немного.
Есть подвижки и на Купянском направлении. Несколько дней назад Минобороны отчиталось об освобождении села Надия в Сватовском районе Луганской области. Это на западном берегу реки Жеребец, в 17 километрах к западу от Сватово и в 22 — к востоку от Боровой, очень важной для логистики ВСУ. Севернее Купянска расширяется российский плацдарм на западном берегу реки Оскол. Подразделения "Запада" закрепились в поселке Двуречная.
В Курской области — встречные бои. Группировка "Север" сообщает об окружении врага на опорных пунктах между Гуево и Куриловкой. Штурмовые отряды продвигаются в лесополосах суджанского приграничья и окрестностях Дарьина, Свердликова, Орловки, Николаевки, Махновки и Черкасского Поречного. Погребки, по информации с мест, уже несколько раз переходили из рук в руки. Не реализовав наступательный потенциал и не отбросив наши войска от Суджи, ВСУ сосредоточились на обороне и оказывают ожесточенные сопротивление.
Очевидно, наступление, которое противник предпринял недавно на Большое Солдатское и хутор Бердин, — это лишь разведка боем. Группировка "Север" отразила накат, уничтожив десятки единиц западной техники и сотни военнослужащих ВСУ. Между тем в Сумской области стоят "под парами" резервные бригады украинской армии, ожидая приказа атаковать. И он наверняка последует в ближайшее время, до инаугурации Дональда Трампа. Но провал этого наступления значительно ухудшит переговорные позиции Киева.