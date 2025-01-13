https://ria.ru/20250113/nikolaev-1993456707.html

Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу

Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу - РИА Новости, 13.01.2025

Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу

Телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что попал в больницу с переломом, добавив, что "упал на ровном месте". РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:09:00+03:00

2025-01-13T13:09:00+03:00

2025-01-13T13:09:00+03:00

происшествия

юрий николаев

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что попал в больницу с переломом, добавив, что "упал на ровном месте". Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Николаева якобы увезли в реанимацию с переломом бедра. "Правда, да, перелом. На ровном месте (упал - ред.), как всегда", - сказал артист, добавив, что в больнице придется провести неделю.

https://ria.ru/20241111/nikolaev-1983196774.html

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2025

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происшествия, юрий николаев