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Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу - РИА Новости, 13.01.2025
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13:09 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/nikolaev-1993456707.html
Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу
Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу - РИА Новости, 13.01.2025
Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу
Телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что попал в больницу с переломом, добавив, что "упал на ровном месте". РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:09:00+03:00
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происшествия
юрий николаев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что попал в больницу с переломом, добавив, что "упал на ровном месте". Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Николаева якобы увезли в реанимацию с переломом бедра. "Правда, да, перелом. На ровном месте (упал - ред.), как всегда", - сказал артист, добавив, что в больнице придется провести неделю.
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происшествия, юрий николаев
Происшествия, Юрий Николаев
Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу

Телеведущий Николаев заявил, что попал в больницу с переломом бедра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Юрий Николаев
Телеведущий Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущий Юрий Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что попал в больницу с переломом, добавив, что "упал на ровном месте".
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Николаева якобы увезли в реанимацию с переломом бедра.
"Правда, да, перелом. На ровном месте (упал - ред.), как всегда", - сказал артист, добавив, что в больнице придется провести неделю.
Телеведущий Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ
11 ноября 2024, 22:18
 
ПроисшествияЮрий Николаев
 
 
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