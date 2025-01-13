https://ria.ru/20250113/neft-1993492292.html

Стоимость нефти поднимается более чем на полтора процента

Стоимость нефти поднимается более чем на полтора процента - РИА Новости, 13.01.2025

Стоимость нефти поднимается более чем на полтора процента

Мировые цены на нефть в понедельник днем растут более чем на 1,5%, продолжая положительную динамику двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:15:00+03:00

2025-01-13T16:15:00+03:00

2025-01-13T16:15:00+03:00

экономика

цены на нефть

опек

международное энергетическое агентство

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут более чем на 1,5%, продолжая положительную динамику двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,89%, до 81,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов WTI - на 1,81%, до 77,12 доллара. Рост нефтяных котировок продолжается уже третий торговый день подряд. За две предыдущие сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 4,73%, а марка WTI подорожала на 4,24%. На этой неделе инвесторы ожидают доклады Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти.

https://ria.ru/20250113/kitaj-1993408036.html

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экономика, цены на нефть, опек, международное энергетическое агентство, brent, wti (нефть)