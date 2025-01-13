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Стоимость нефти поднимается более чем на полтора процента - РИА Новости, 13.01.2025
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16:15 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/neft-1993492292.html
Стоимость нефти поднимается более чем на полтора процента
Стоимость нефти поднимается более чем на полтора процента - РИА Новости, 13.01.2025
Стоимость нефти поднимается более чем на полтора процента
Мировые цены на нефть в понедельник днем растут более чем на 1,5%, продолжая положительную динамику двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:15:00+03:00
2025-01-13T16:15:00+03:00
экономика
цены на нефть
опек
международное энергетическое агентство
brent
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут более чем на 1,5%, продолжая положительную динамику двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,89%, до 81,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов WTI - на 1,81%, до 77,12 доллара. Рост нефтяных котировок продолжается уже третий торговый день подряд. За две предыдущие сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 4,73%, а марка WTI подорожала на 4,24%. На этой неделе инвесторы ожидают доклады Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти.
https://ria.ru/20250113/kitaj-1993408036.html
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экономика, цены на нефть, опек, международное энергетическое агентство, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, Международное энергетическое агентство, Brent, WTI (нефть)
Стоимость нефти поднимается более чем на полтора процента

Цена нефти Brent выросла до 81 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут более чем на 1,5%, продолжая положительную динамику двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,89%, до 81,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов WTI - на 1,81%, до 77,12 доллара.
Рабочий на заводе PetroChina в Китае - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Китай снизил импорт нефти
Вчера, 06:46
Рост нефтяных котировок продолжается уже третий торговый день подряд. За две предыдущие сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 4,73%, а марка WTI подорожала на 4,24%.
На этой неделе инвесторы ожидают доклады Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Несколько стран предложили ЕК снизить потолок цен на российскую нефть
Вчера, 14:21
 
ЭкономикаЦены на нефтьОПЕКМеждународное энергетическое агентствоBrentWTI (нефть)
 
 
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