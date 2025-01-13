https://ria.ru/20250113/neft-1993471612.html
Несколько стран предложили ЕК снизить потолок цен на российскую нефть
Несколько стран предложили ЕК снизить потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.01.2025
Несколько стран предложили ЕК снизить потолок цен на российскую нефть
Страны Северной Европы и Балтии направили письмо в Еврокомиссию с предложением снизить потолок цен на российскую нефть, заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:21:00+03:00
2025-01-13T14:21:00+03:00
2025-01-13T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Страны Северной Европы и Балтии направили письмо в Еврокомиссию с предложением снизить потолок цен на российскую нефть, заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард. Текст ее выступления приводит канцелярия правительства страны."Вместе со своими коллегами из стран Северной Европы и Балтии в ЕС я написала письмо, в котором призываю Европейскую комиссию предложить более низкий потолок цен на нефть в рамках координации G7", — сказала министр на конференции "Народ и оборона". В середине декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ограничений стоимости российской нефти, при этом варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 долларов за баррель. Нефтяные санкции западных стран против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля 2023-го для нефтепродуктов начала действовать аналогичная мера.С 1 февраля того же года Россия запретила поставлять нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20241220/neft-1990383244.html
https://ria.ru/20241229/sholts-1991924419.html
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РИА Новости
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россия, балтия, швеция, владимир путин, g7, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Балтия, Швеция, Владимир Путин, G7, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Несколько стран предложили ЕК снизить потолок цен на российскую нефть
Страны Северной Европы и Балтии призвали ЕК снизить потолок цен на нефть из РФ