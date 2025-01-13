https://ria.ru/20250113/neft-1993471612.html

Несколько стран предложили ЕК снизить потолок цен на российскую нефть

Несколько стран предложили ЕК снизить потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.01.2025

Несколько стран предложили ЕК снизить потолок цен на российскую нефть

Страны Северной Европы и Балтии направили письмо в Еврокомиссию с предложением снизить потолок цен на российскую нефть, заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:21:00+03:00

2025-01-13T14:21:00+03:00

2025-01-13T14:50:00+03:00

россия

балтия

швеция

владимир путин

g7

евросоюз

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109121_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4116301eee8cdeb5f35c4c29d230f390.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Страны Северной Европы и Балтии направили письмо в Еврокомиссию с предложением снизить потолок цен на российскую нефть, заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард. Текст ее выступления приводит канцелярия правительства страны."Вместе со своими коллегами из стран Северной Европы и Балтии в ЕС я написала письмо, в котором призываю Европейскую комиссию предложить более низкий потолок цен на нефть в рамках координации G7", — сказала министр на конференции "Народ и оборона". В середине декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ограничений стоимости российской нефти, при этом варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 долларов за баррель. Нефтяные санкции западных стран против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля 2023-го для нефтепродуктов начала действовать аналогичная мера.С 1 февраля того же года Россия запретила поставлять нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20241220/neft-1990383244.html

https://ria.ru/20241229/sholts-1991924419.html

россия

балтия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, балтия, швеция, владимир путин, g7, евросоюз, еврокомиссия, в мире