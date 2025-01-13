https://ria.ru/20250113/nato-1993546342.html

Рютте признал, что Россия расходует оборонный бюджет эффективнее НАТО

Рютте признал, что Россия расходует оборонный бюджет эффективнее НАТО - РИА Новости, 13.01.2025

Рютте признал, что Россия расходует оборонный бюджет эффективнее НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с депутатами Европарламента признал, что Россия расходует гораздо меньше средств на оборону, но делает это гораздо... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T21:15:00+03:00

2025-01-13T21:15:00+03:00

2025-01-13T21:15:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с депутатами Европарламента признал, что Россия расходует гораздо меньше средств на оборону, но делает это гораздо эффективней государств-членов альянса, которые он призывает тратить больше на вооружение за счет пенсий и других социальных трат. Ранее евродепутат от Бельгии возмутился тем, что генсек НАТО призывает перенаправить часть средств, выделяемых на социальные расходы, на оборону, при том, что европейские граждане, напротив, настаивают на увеличении социальных расходов. Он также отметил, что в альянсе называют "главной угрозой" Россию, военные расходы которой более чем в десять раз уступают тратам государств НАТО на военные цели. "Не забывайте, сравнивая российские цифры, что (в России – ред.) вы можете купить на эти же деньги гораздо больше, так как у них нет наших высоких зарплат, нашей бюрократии, они могут действовать быстрее, они фактически создали военную экономику, перевели промышленность на военные рельсы", - сказал Рютте. Он также отметил, что Россия произвела за три месяца больше вооружения, чем все страны НАТО за год. Ранее Рютте призвал депутатов Европарламента помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат. Он также заявил, что тратить 2% ВВП на оборонные расходы для стран блока "абсолютно недостаточно". По словам Рютте, для этого надо не повышать налоги, а сократить социальные расходы европейских стран. "В целом повышение расходов на оборону означает снижение расходов на другие приоритеты… В среднем европейские страны тратят четверть национальных доходов на пенсии, здравоохранение и социальные выплаты. Нам нужно немного из этих денег, чтобы сделать оборону мощнее. Я рассчитываю на вас", - пояснил он свою мысль.

https://ria.ru/20250112/nato-1993329655.html

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в мире, нато, марк рютте, россия