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Рютте призвал депутатов ЕС перенаправить социальные расходы на оборону НАТО - РИА Новости, 13.01.2025
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18:26 13.01.2025 (обновлено: 18:41 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/nato-1993526971.html
Рютте призвал депутатов ЕС перенаправить социальные расходы на оборону НАТО
Рютте призвал депутатов ЕС перенаправить социальные расходы на оборону НАТО - РИА Новости, 13.01.2025
Рютте призвал депутатов ЕС перенаправить социальные расходы на оборону НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте призвал депутатов Европарламента помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:26:00+03:00
2025-01-13T18:41:00+03:00
в мире
евросоюз
европарламент
нато
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал депутатов Европарламента помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.Он также заявил, что тратить 2% ВВП на оборонные расходы для стран блока "абсолютно недостаточно"."Как парламентарии, вы знаете, что безопасность не может быть бесплатной, у вас есть влияние, вы можете сыграть критически важную роль в дебатах по необходимости в срочном порядке наращивать военные расходы", - сказал он.По словам Рютте, для этого надо не повышать налоги, а сократить социальные расходы европейских стран."В целом повышение расходов на оборону означает снижение расходов на другие приоритеты… В среднем европейские страны тратят четверть национальных доходов на пенсии, здравоохранение и социальные выплаты. Нам нужно немного из этих денег, чтобы сделать оборону мощнее. Я рассчитываю на вас", - пояснил он свою мысль.
https://ria.ru/20250112/nato-1993328952.html
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в мире, евросоюз, европарламент, нато, марк рютте
В мире, Евросоюз, Европарламент, НАТО, Марк Рютте
Рютте призвал депутатов ЕС перенаправить социальные расходы на оборону НАТО

Рютте призвал ЕС увеличить расходы на оборону НАТО и уменьшить соцвыплаты

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал депутатов Европарламента помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.
Он также заявил, что тратить 2% ВВП на оборонные расходы для стран блока "абсолютно недостаточно".
"Как парламентарии, вы знаете, что безопасность не может быть бесплатной, у вас есть влияние, вы можете сыграть критически важную роль в дебатах по необходимости в срочном порядке наращивать военные расходы", - сказал он.
По словам Рютте, для этого надо не повышать налоги, а сократить социальные расходы европейских стран.
"В целом повышение расходов на оборону означает снижение расходов на другие приоритеты… В среднем европейские страны тратят четверть национальных доходов на пенсии, здравоохранение и социальные выплаты. Нам нужно немного из этих денег, чтобы сделать оборону мощнее. Я рассчитываю на вас", - пояснил он свою мысль.
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В миреЕвросоюзЕвропарламентНАТОМарк Рютте
 
 
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