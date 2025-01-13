https://ria.ru/20250113/nato-1993526971.html
Рютте призвал депутатов ЕС перенаправить социальные расходы на оборону НАТО
Рютте призвал депутатов ЕС перенаправить социальные расходы на оборону НАТО - РИА Новости, 13.01.2025
Рютте призвал депутатов ЕС перенаправить социальные расходы на оборону НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте призвал депутатов Европарламента помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:26:00+03:00
2025-01-13T18:26:00+03:00
2025-01-13T18:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал депутатов Европарламента помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.Он также заявил, что тратить 2% ВВП на оборонные расходы для стран блока "абсолютно недостаточно"."Как парламентарии, вы знаете, что безопасность не может быть бесплатной, у вас есть влияние, вы можете сыграть критически важную роль в дебатах по необходимости в срочном порядке наращивать военные расходы", - сказал он.По словам Рютте, для этого надо не повышать налоги, а сократить социальные расходы европейских стран."В целом повышение расходов на оборону означает снижение расходов на другие приоритеты… В среднем европейские страны тратят четверть национальных доходов на пенсии, здравоохранение и социальные выплаты. Нам нужно немного из этих денег, чтобы сделать оборону мощнее. Я рассчитываю на вас", - пояснил он свою мысль.
https://ria.ru/20250112/nato-1993328952.html
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в мире, евросоюз, европарламент, нато, марк рютте
В мире, Евросоюз, Европарламент, НАТО, Марк Рютте
Рютте призвал депутатов ЕС перенаправить социальные расходы на оборону НАТО
Рютте призвал ЕС увеличить расходы на оборону НАТО и уменьшить соцвыплаты
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал депутатов Европарламента помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.
Он также заявил, что тратить 2% ВВП на оборонные расходы для стран блока "абсолютно недостаточно".
"Как парламентарии, вы знаете, что безопасность не может быть бесплатной, у вас есть влияние, вы можете сыграть критически важную роль в дебатах по необходимости в срочном порядке наращивать военные расходы", - сказал он.
По словам Рютте
, для этого надо не повышать налоги, а сократить социальные расходы европейских стран.
"В целом повышение расходов на оборону означает снижение расходов на другие приоритеты… В среднем европейские страны тратят четверть национальных доходов на пенсии, здравоохранение и социальные выплаты. Нам нужно немного из этих денег, чтобы сделать оборону мощнее. Я рассчитываю на вас", - пояснил он свою мысль.