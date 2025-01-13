https://ria.ru/20250113/nato-1993395027.html

НАТО проведет учения по развертыванию сил на восточном фланге

НАТО проведет учения по развертыванию сил на восточном фланге - РИА Новости, 13.01.2025

НАТО проведет учения по развертыванию сил на восточном фланге

Девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию сил на восточном фланге "в... РИА Новости, 13.01.2025

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию сил на восточном фланге "в условиях конфликта". Как ранее заявили в командовании Силами реагирования союзников (ARF), расположенном в Италии, "учения демонстрируют способность НАТО быстро разворачивать свои силы из Европы для усиления обороны восточного фланга". Там пояснили, что проверка готовности к быстрому развертыванию сил "будет осуществляться в ходе имитируемого сценария конфликта с примерно равным по силе противником". Участие в учениях примут примерно десять тысяч военных из девяти стран-союзниц, включая воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Учения пройдут в Румынии, Болгарии и Греции. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250112/nato-1993328952.html

https://ria.ru/20250112/ramshtayn-1993148196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, европа, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире