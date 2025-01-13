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НАТО проведет учения по развертыванию сил на восточном фланге - РИА Новости, 13.01.2025
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00:40 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/nato-1993395027.html
НАТО проведет учения по развертыванию сил на восточном фланге
НАТО проведет учения по развертыванию сил на восточном фланге - РИА Новости, 13.01.2025
НАТО проведет учения по развертыванию сил на восточном фланге
Девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию сил на восточном фланге "в... РИА Новости, 13.01.2025
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию сил на восточном фланге "в условиях конфликта". Как ранее заявили в командовании Силами реагирования союзников (ARF), расположенном в Италии, "учения демонстрируют способность НАТО быстро разворачивать свои силы из Европы для усиления обороны восточного фланга". Там пояснили, что проверка готовности к быстрому развертыванию сил "будет осуществляться в ходе имитируемого сценария конфликта с примерно равным по силе противником". Участие в учениях примут примерно десять тысяч военных из девяти стран-союзниц, включая воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Учения пройдут в Румынии, Болгарии и Греции. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250112/nato-1993328952.html
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россия, москва, европа, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
НАТО проведет учения по развертыванию сил на восточном фланге

НАТО начнет учения по развертыванию сил на восточном фланге в условиях конфликта

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию сил на восточном фланге "в условиях конфликта".
Как ранее заявили в командовании Силами реагирования союзников (ARF), расположенном в Италии, "учения демонстрируют способность НАТО быстро разворачивать свои силы из Европы для усиления обороны восточного фланга".
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Там пояснили, что проверка готовности к быстрому развертыванию сил "будет осуществляться в ходе имитируемого сценария конфликта с примерно равным по силе противником".
Участие в учениях примут примерно десять тысяч военных из девяти стран-союзниц, включая воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Учения пройдут в Румынии, Болгарии и Греции.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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