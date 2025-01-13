https://ria.ru/20250113/napadenie-1993549733.html

Нападавший с ножом в аэропорту Красноярска оказался уроженцем Узбекистана

Нападавший с ножом в аэропорту Красноярска оказался уроженцем Узбекистана - РИА Новости, 13.01.2025

Нападавший с ножом в аэропорту Красноярска оказался уроженцем Узбекистана

Мужчина, напавший с ножом на человека в аэропорту Красноярска, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он пока объяснить не может, сообщила... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T22:07:00+03:00

2025-01-13T22:07:00+03:00

2025-01-13T22:08:00+03:00

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емельяново (аэропорт)

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

анна щербакова

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КРАСНОЯРСК, 13 янв – РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на человека в аэропорту Красноярска, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он пока объяснить не может, сообщила РИА Новости начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД РФ по СФО Анна Щербакова. "Он (нападавший – ред.) из Узбекистана, продолжительно употреблял водку, но нет результатов медосвидетельствования пока, объяснить причины своего поступка он пока не может", - сказала Щербакова, уточнив, что нож напавший мужчина схватил в кафе. Ранее управление на транспорте МВД по Сибири сообщало, что в понедельник на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250113/napadenie-1993429929.html

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Задержание мужчины с ножом в Красноярске Задержание мужчины с ножом в Красноярске 2025-01-13T22:07 true PT0M46S

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в мире, узбекистан, россия, красноярск, емельяново (аэропорт), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), анна щербакова