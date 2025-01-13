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После нападения с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска завели дело - РИА Новости, 13.01.2025
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22:01 13.01.2025 (обновлено: 22:15 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/napadenie-1993549471.html
После нападения с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска завели дело
После нападения с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска завели дело - РИА Новости, 13.01.2025
После нападения с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска завели дело
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения мужчины с ножом на человека в международном аэропорту Красноярска, сообщает Восточный... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:01:00+03:00
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россия
красноярск
емельяново (аэропорт)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения мужчины с ножом на человека в международном аэропорту Красноярска, сообщает Восточный межрегиональный СУТ СК России.Ранее управление на транспорте МВД по Сибири сообщало, что в понедельник на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение."Следователями Красноярского следственного отдела Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в понедельник на первом этаже аэропорта Красноярска иностранный гражданин беспричинно из хулиганских побуждений попытался нанести двум потерпевшим несколько ударов ножом. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Западно-Сибирская транспортная прокуратура поставила дело на контроль. Ведомство уточняет, что фигурант нанес пострадавшему ножевые ранения "в область жизненно важных органов".
https://ria.ru/20250113/napadenie-1993549733.html
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Задержание мужчины с ножом в Красноярске
Задержание мужчины с ножом в Красноярске
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россия, красноярск, емельяново (аэропорт), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура
Россия, Красноярск, Емельяново (аэропорт), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Западно-Сибирская транспортная прокуратура
После нападения с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска завели дело

СК завел дело о покушении на убийство после нападения в аэропорту Красноярска

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КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения мужчины с ножом на человека в международном аэропорту Красноярска, сообщает Восточный межрегиональный СУТ СК России.
Ранее управление на транспорте МВД по Сибири сообщало, что в понедельник на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение.
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"Следователями Красноярского следственного отдела Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в понедельник на первом этаже аэропорта Красноярска иностранный гражданин беспричинно из хулиганских побуждений попытался нанести двум потерпевшим несколько ударов ножом. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура поставила дело на контроль. Ведомство уточняет, что фигурант нанес пострадавшему ножевые ранения "в область жизненно важных органов".
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РоссияКрасноярскЕмельяново (аэропорт)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Западно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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