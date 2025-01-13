https://ria.ru/20250113/napadenie-1993543092.html

В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом на человека

В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом на человека - РИА Новости, 13.01.2025

В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом на человека

Сотрудники транспортной полиции задержали напавшего с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:37:00+03:00

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происшествия

красноярск

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емельяново (аэропорт)

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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали напавшего с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска, сообщило ведомство в Telegram-канале."Предварительно установлено, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний злоумышленник внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему", — говорится в публикации.Сначала нападавшего задержали двое очевидцев, через несколько секунд подоспели транспортные полицейские. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.Первую помощь пострадавшему оказали в аэропорту сотрудники медицинской службы. Его доставили в городскую больницу. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250113/napadenie-1993429929.html

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происшествия, красноярск, россия, емельяново (аэропорт)