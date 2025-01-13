https://ria.ru/20250113/napadenie-1993543092.html
В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом на человека
В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом на человека - РИА Новости, 13.01.2025
В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом на человека
Сотрудники транспортной полиции задержали напавшего с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:37:00+03:00
2025-01-13T20:37:00+03:00
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происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали напавшего с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска, сообщило ведомство в Telegram-канале."Предварительно установлено, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний злоумышленник внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему", — говорится в публикации.Сначала нападавшего задержали двое очевидцев, через несколько секунд подоспели транспортные полицейские. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.Первую помощь пострадавшему оказали в аэропорту сотрудники медицинской службы. Его доставили в городскую больницу. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250113/napadenie-1993429929.html
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Задержание мужчины с ножом в Красноярске
Задержание мужчины с ножом в Красноярске
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происшествия, красноярск, россия, емельяново (аэропорт)
Происшествия, Красноярск, Россия, Емельяново (аэропорт)
В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом на человека
Транспортная полиция: в аэропорту Красноярска мужчина с ножом напал на человека