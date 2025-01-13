https://ria.ru/20250113/napadenie-1993524312.html

Суд продлил арест напавшему на полицейского в Москве американцу

Суд продлил арест напавшему на полицейского в Москве американцу - РИА Новости, 13.01.2025

Суд продлил арест напавшему на полицейского в Москве американцу

Мещанский суд Москвы снова продлил срок ареста гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в России в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:09:00+03:00

2025-01-13T18:09:00+03:00

2025-01-13T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы снова продлил срок ареста гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в России в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей в отношении Татера Джозефа на 1 месяц, а всего до 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства. По данным следствия, 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Позднее в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения. Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию. Вскоре Мещанский суд Москвы заключил американца под стражу уже в рамках уголовного дела. В ходе одного из заседаний Татер заявил, что приехал в Россию за политическим убежищем из-за преследования спецслужбами на родине. Он также отказался от помощи представителей посольства США, подчеркнув, что больше не считает себя гражданином этой страны.

https://ria.ru/20241120/naemnik-1984772837.html

https://ria.ru/20241204/naemnik-1987315013.html

https://ria.ru/20241112/tater-1983317177.html

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происшествия, москва, сша, россия