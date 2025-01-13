https://ria.ru/20250113/napadenie-1993429929.html

В Подмосковье мужчина с ножом напал на посетителей и персонал магазина

В Подмосковье мужчина с ножом напал на посетителей и персонал магазина - РИА Новости, 13.01.2025

В Подмосковье мужчина с ножом напал на посетителей и персонал магазина

Пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, пострадали три человека, сообщила журналистам начальник управления информации и... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:55:00+03:00

2025-01-13T10:55:00+03:00

2025-01-13T15:32:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

волгоградская область

щелково

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, пострадали три человека, сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.По ее словам, в дежурную часть сообщили о "нарушении общественного порядка" в одном из магазинов на улице Краснознаменской."Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции установлено, что в торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям. В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение", — рассказала Петрова.Задержанного доставили в территориальный отдел. Он оказался 20-летним жителем Волгоградской области.Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает, добавили в СК.

https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html

московская область (подмосковье)

волгоградская область

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение пьяного мужчины с ножом на персонал и посетителей магазина в Щелково Пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в подмосковном Щелково, три человека ранены, подозреваемого задержали, сообщили в полиции. 2025-01-13T10:55 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), волгоградская область, щелково, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)