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В Подмосковье мужчина с ножом напал на посетителей и персонал магазина
В Подмосковье мужчина с ножом напал на посетителей и персонал магазина - РИА Новости, 13.01.2025
В Подмосковье мужчина с ножом напал на посетителей и персонал магазина
Пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, пострадали три человека, сообщила журналистам начальник управления информации и... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:55:00+03:00
2025-01-13T10:55:00+03:00
2025-01-13T15:32:00+03:00
происшествия
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татьяна петрова
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Щелково, пострадали три человека, сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.По ее словам, в дежурную часть сообщили о "нарушении общественного порядка" в одном из магазинов на улице Краснознаменской."Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции установлено, что в торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям. В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение", — рассказала Петрова.Задержанного доставили в территориальный отдел. Он оказался 20-летним жителем Волгоградской области.Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает, добавили в СК.
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Нападение пьяного мужчины с ножом на персонал и посетителей магазина в Щелково
Пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в подмосковном Щелково, три человека ранены, подозреваемого задержали, сообщили в полиции.
2025-01-13T10:55
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происшествия, московская область (подмосковье), волгоградская область, щелково, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Волгоградская область, Щелково, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье мужчина с ножом напал на посетителей и персонал магазина
В Подмосковье пьяный мужчина с ножом напал на посетителей и рабочих магазина