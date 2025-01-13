https://ria.ru/20250113/muzhchina-1993466975.html

В Самарской области мужчина устроил погром в ТЦ, поранил продавца и умер

В Самарской области мужчина устроил погром в ТЦ, поранил продавца и умер - РИА Новости, 13.01.2025

В Самарской области мужчина устроил погром в ТЦ, поранил продавца и умер

Мужчина напал на продавца магазина в самарском селе Клявлино, после чего женщина была госпитализирована в среднетяжелом состоянии, а мужчина скончался в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:51:00+03:00

2025-01-13T13:51:00+03:00

2025-01-13T13:51:00+03:00

происшествия

самарская область

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САМАРА, 13 янв — РИА Новости. Мужчина напал на продавца магазина в самарском селе Клявлино, после чего женщина была госпитализирована в среднетяжелом состоянии, а мужчина скончался в больнице. Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщили со ссылкой на очевидцев, что мужчина утром в воскресенье поджег свою квартиру, после чего его забрали в больницу. Оттуда он сбежал в местный торговый центр и в одном из магазинов устроил погром, а после замечания продавца ударил ее по шее разбитой бутылкой. "Двенадцатого января в межмуниципальный отдел МВД России "Клявлинский" поступило сообщение о том, что в одном из сетевых магазинов неизвестный нанес телесные повреждения женщине - продавцу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции передали мужчину медикам. В настоящее время жизни продавца ничего не угрожает, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области. В региональном Минздраве уточнили РИА Новости, что женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, а мужчина скончался. Причину его смерти в ведомстве не назвали.

https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область