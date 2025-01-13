https://ria.ru/20250113/muzhchina-1993466975.html
В Самарской области мужчина устроил погром в ТЦ, поранил продавца и умер
В Самарской области мужчина устроил погром в ТЦ, поранил продавца и умер - РИА Новости, 13.01.2025
В Самарской области мужчина устроил погром в ТЦ, поранил продавца и умер
Мужчина напал на продавца магазина в самарском селе Клявлино, после чего женщина была госпитализирована в среднетяжелом состоянии, а мужчина скончался в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:51:00+03:00
2025-01-13T13:51:00+03:00
2025-01-13T13:51:00+03:00
происшествия
самарская область
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САМАРА, 13 янв — РИА Новости. Мужчина напал на продавца магазина в самарском селе Клявлино, после чего женщина была госпитализирована в среднетяжелом состоянии, а мужчина скончался в больнице. Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщили со ссылкой на очевидцев, что мужчина утром в воскресенье поджег свою квартиру, после чего его забрали в больницу. Оттуда он сбежал в местный торговый центр и в одном из магазинов устроил погром, а после замечания продавца ударил ее по шее разбитой бутылкой. "Двенадцатого января в межмуниципальный отдел МВД России "Клявлинский" поступило сообщение о том, что в одном из сетевых магазинов неизвестный нанес телесные повреждения женщине - продавцу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции передали мужчину медикам. В настоящее время жизни продавца ничего не угрожает, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области. В региональном Минздраве уточнили РИА Новости, что женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, а мужчина скончался. Причину его смерти в ведомстве не назвали.
https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области мужчина устроил погром в ТЦ, поранил продавца и умер
В Клявлино мужчина поджег квартиру, сбежал из больницы, напал на продавца и умер
САМАРА, 13 янв — РИА Новости. Мужчина напал на продавца магазина в самарском селе Клявлино, после чего женщина была госпитализирована в среднетяжелом состоянии, а мужчина скончался в больнице.
Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщили со ссылкой на очевидцев, что мужчина утром в воскресенье поджег свою квартиру, после чего его забрали в больницу. Оттуда он сбежал в местный торговый центр и в одном из магазинов устроил погром, а после замечания продавца ударил ее по шее разбитой бутылкой.
«
"Двенадцатого января в межмуниципальный отдел МВД России "Клявлинский" поступило сообщение о том, что в одном из сетевых магазинов неизвестный нанес телесные повреждения женщине - продавцу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции передали мужчину медикам. В настоящее время жизни продавца ничего не угрожает, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области.
В региональном Минздраве уточнили РИА Новости, что женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, а мужчина скончался. Причину его смерти в ведомстве не назвали.