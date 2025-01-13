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Маск объяснил, почему британского премьера не позвали на инаугурацию Трампа
Маск объяснил, почему британского премьера не позвали на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 13.01.2025
Маск объяснил, почему британского премьера не позвали на инаугурацию Трампа
Американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в том, что тот отправил в США агентов для подрыва президентских... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:01:00+03:00
2025-01-13T10:01:00+03:00
2025-01-13T10:01:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в том, что тот отправил в США агентов для подрыва президентских выборов. "Он отправил агентов в Америку, чтобы подорвать выборы в США!" - так Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети Х о том, что Стармер не был приглашен на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Ранее Маск назвал Стармера соучастником изнасилований бандами в Британии, призвав к его отставке и обвинению в суде. Стармер назвал эти слова Маска ложью и дезинформацией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, кир стармер, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Великобритания, Кир Стармер, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск объяснил, почему британского премьера не позвали на инаугурацию Трампа
Маск обвинил Стармера, что тот отправил в США агентов для подрыва выборов