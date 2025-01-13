https://ria.ru/20250113/musk-1993421419.html

Маск объяснил, почему британского премьера не позвали на инаугурацию Трампа

Маск объяснил, почему британского премьера не позвали на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 13.01.2025

Маск объяснил, почему британского премьера не позвали на инаугурацию Трампа

Американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в том, что тот отправил в США агентов для подрыва президентских... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:01:00+03:00

2025-01-13T10:01:00+03:00

2025-01-13T10:01:00+03:00

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илон маск

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в том, что тот отправил в США агентов для подрыва президентских выборов. "Он отправил агентов в Америку, чтобы подорвать выборы в США!" - так Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети Х о том, что Стармер не был приглашен на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Ранее Маск назвал Стармера соучастником изнасилований бандами в Британии, призвав к его отставке и обвинению в суде. Стармер назвал эти слова Маска ложью и дезинформацией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, великобритания, кир стармер, илон маск, дональд трамп