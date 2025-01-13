https://ria.ru/20250113/msp-1993519386.html

Свыше 1,5 миллиарда рублей направили на поддержку МСП в Орловской области

Свыше 1,5 миллиарда рублей направили на поддержку МСП в Орловской области - РИА Новости, 13.01.2025

Свыше 1,5 миллиарда рублей направили на поддержку МСП в Орловской области

Более 1,5 миллиарда рублей направили на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Орловской области за пять лет, сообщает... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:47:00+03:00

2025-01-13T17:47:00+03:00

2025-01-13T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей направили на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Орловской области за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона. "На сегодня в сфере бизнеса занято 118 тысяч человек. Количество субъектов МСП превышает 25 тысяч. Как известно, индивидуальные предприниматели области активно участвуют в решении крупных общественных задач, среди которых – поддержка участников специальной военной операции", - сказал губернатор региона Андрей Клычков, его слова приводит пресс-служба. Более 31 тысячи человек получили консультации в рамках обращений на горячую линию центра "Мой бизнес" с 2019 года. Также оказано более 15 тысяч услуг, комплексные услуги получили 1,2 тысячи самозанятых. Кроме того, было заключено более 2,3 тысячи договоров займа на сумму 3,8 миллиарда рублей. Также Гарантийный фонд региона выдал свыше 1,3 тысячи поручительств на сумму 4,6 миллиарда рублей. Это позволило субъектам МСП привлечь 12 миллиардов рублей кредитных средств. Орловский региональный центр поддержки экспорта оказал финансовые и нефинансовые услуги свыше 1,5 тысячи субъектам МСП. Так, представители региона приняли участие в свыше чем 100 международных выставках, 47 предпринимателей впервые заключили 609 экспортных контрактов на сумму более 4 миллиардов рублей. Кроме того, в регионе зарегистрировано свыше 1,2 тысячи новых субъектов МСП, более 40 тысяч самозанятых работают на территории региона. В этом году поддержку МСП в регионе продолжат оказывать в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20250113/tsentr-1993512843.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , орловская область, андрей клычков