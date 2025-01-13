https://ria.ru/20250113/msb-1993135116.html

МСБ привлечет более 30 млрд рублей за счет "зонтичных" поручительств

МСБ привлечет более 30 млрд рублей за счет "зонтичных" поручительств - РИА Новости, 13.01.2025

МСБ привлечет более 30 млрд рублей за счет "зонтичных" поручительств

Корпорация МСП довела до банков-партнеров лимиты на общую сумму 15 миллиардов рублей по программе "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса (МСБ), РИА Новости, 13.01.2025

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Корпорация МСП довела до банков-партнеров лимиты на общую сумму 15 миллиардов рублей по программе "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса (МСБ), благодаря чему предприниматели смогут получить в первом квартале 2025 года не менее 30 миллиардов рублей кредитов, сообщает пресс-служба КМСП.Механизм "зонтичных" поручительств с 2025 года реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика"."Зонтичные" поручительства позволяют бизнесу получать необходимое заемное финансирование при отсутствии и недостатке залогов. Этот продукт является одним из наиболее эффективных и востребованных инструментов развития МСП, и включен в обновленную стратегию развития Корпорации МСП. Планируется, что за счет данного инструмента до 2030 года малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 1,3 триллиона рублей в виде банковских кредитов", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Отмечается, что с 2022 года "зонтичные" поручительства стали основным инструментом гарантийной поддержки Корпорации МСП. Это изменение было реализовано по поручению президента Владимира Путина. В конце 2024 года был принят закон о продлении срока реализации механизма "зонтичных" поручительств, без которого каждый третий кредит предприниматели не смогли бы получить.В пресс-службе напомнили, что "зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет.

https://ria.ru/20250110/buryatiya-1993132764.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , экономика, корпорация мсп, александр исаевич