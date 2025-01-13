https://ria.ru/20250113/most-1993548992.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 13.01.2025
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после полуторачасового ограничения, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T21:54:00+03:00
2025-01-13T21:54:00+03:00
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республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после полуторачасового ограничения, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 20.29 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Открыли движение по мосту в 21.50 мск.
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республика крым, крымский мост, россия, безопасность, общество
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Безопасность, Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Инфоцентр: движение по Крымскому мосту возобновили спустя полтора часа