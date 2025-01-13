https://ria.ru/20250113/most-1993542873.html

На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта

На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 13.01.2025

На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 13.01.2025

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины временного перекрытия не уточняются.

https://ria.ru/20250113/aksenov-1993432425.html

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республика крым, крымский мост, россия, безопасность, общество