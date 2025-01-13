https://ria.ru/20250113/most-1993542873.html
На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта
На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 13.01.2025
На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:35:00+03:00
2025-01-13T20:35:00+03:00
2025-01-13T20:42:00+03:00
республика крым
крымский мост
россия
безопасность
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930600376_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_a80d503e37f1a95ee960693b284c61c1.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины временного перекрытия не уточняются.
https://ria.ru/20250113/aksenov-1993432425.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930600376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7ec320c8a43f373d5669eb6157a61bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, россия, безопасность, общество
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Безопасность, Общество
На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта
Инфоцентр: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли