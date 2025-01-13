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На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 13.01.2025
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20:35 13.01.2025 (обновлено: 20:42 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/most-1993542873.html
На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта
На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 13.01.2025
На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 13.01.2025
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республика крым
крымский мост
россия
безопасность
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины временного перекрытия не уточняются.
https://ria.ru/20250113/aksenov-1993432425.html
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республика крым, крымский мост, россия, безопасность, общество
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Безопасность, Общество
На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта

Инфоцентр: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Причины временного перекрытия не уточняются.
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