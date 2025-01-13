https://ria.ru/20250113/moskva-1993481244.html

На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений

На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений - РИА Новости, 13.01.2025

На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений

Свыше 75 тысяч обращений поступило в 2024 году на горячую линию регионального оператора Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:33:00+03:00

2025-01-13T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 75 тысяч обращений поступило в 2024 году на горячую линию регионального оператора Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. "За 2024 год специалисты горячей линии регионального оператора обработали более 41 000 телефонных обращений. И еще более 33 000 звонков приняли в работу сотрудники компаний-подрядчиков регионального оператора. Кроме того, были предоставлены ответы на более чем 1000 сообщений, полученных через форму обратной связи на сайте АО "Экотехпром", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что особенность горячей линии регионального оператора состоит в том, что она интегрирована с территориальными управлениями по округам Москвы и со службами поддержки компаний-подрядчиков – операторов комплексной услуги, которые и производят непосредственно сбор и вывоз отходов.

https://realty.ria.ru/20250113/moskva-1993074614.html

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