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На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений - РИА Новости, 13.01.2025
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10:33 13.01.2025 (обновлено: 15:24 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/moskva-1993481244.html
На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений
На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений - РИА Новости, 13.01.2025
На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений
Свыше 75 тысяч обращений поступило в 2024 году на горячую линию регионального оператора Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:33:00+03:00
2025-01-13T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 75 тысяч обращений поступило в 2024 году на горячую линию регионального оператора Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. "За 2024 год специалисты горячей линии регионального оператора обработали более 41 000 телефонных обращений. И еще более 33 000 звонков приняли в работу сотрудники компаний-подрядчиков регионального оператора. Кроме того, были предоставлены ответы на более чем 1000 сообщений, полученных через форму обратной связи на сайте АО "Экотехпром", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что особенность горячей линии регионального оператора состоит в том, что она интегрирована с территориальными управлениями по округам Москвы и со службами поддержки компаний-подрядчиков – операторов комплексной услуги, которые и производят непосредственно сбор и вывоз отходов.
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На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений

На горячую линию регоператора Москвы за 2024 г поступило более 75 тыс обращений

© iStock.com / Pawel KacperekДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / Pawel Kacperek
Девушка разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 75 тысяч обращений поступило в 2024 году на горячую линию регионального оператора Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"За 2024 год специалисты горячей линии регионального оператора обработали более 41 000 телефонных обращений. И еще более 33 000 звонков приняли в работу сотрудники компаний-подрядчиков регионального оператора. Кроме того, были предоставлены ответы на более чем 1000 сообщений, полученных через форму обратной связи на сайте АО "Экотехпром", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что особенность горячей линии регионального оператора состоит в том, что она интегрирована с территориальными управлениями по округам Москвы и со службами поддержки компаний-подрядчиков – операторов комплексной услуги, которые и производят непосредственно сбор и вывоз отходов.
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