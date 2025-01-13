https://ria.ru/20250113/moskva-1993481244.html
На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений
На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений - РИА Новости, 13.01.2025
На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений
Свыше 75 тысяч обращений поступило в 2024 году на горячую линию регионального оператора Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:33:00+03:00
2025-01-13T10:33:00+03:00
2025-01-13T15:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953414024_0:94:3078:1825_1920x0_80_0_0_24ec795d3921d0742178a5a79552efce.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 75 тысяч обращений поступило в 2024 году на горячую линию регионального оператора Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. "За 2024 год специалисты горячей линии регионального оператора обработали более 41 000 телефонных обращений. И еще более 33 000 звонков приняли в работу сотрудники компаний-подрядчиков регионального оператора. Кроме того, были предоставлены ответы на более чем 1000 сообщений, полученных через форму обратной связи на сайте АО "Экотехпром", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что особенность горячей линии регионального оператора состоит в том, что она интегрирована с территориальными управлениями по округам Москвы и со службами поддержки компаний-подрядчиков – операторов комплексной услуги, которые и производят непосредственно сбор и вывоз отходов.
https://realty.ria.ru/20250113/moskva-1993074614.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953414024_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_83ac93c3f0fcd04b6c519edceee0663f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
На горячую линию регоператора Москвы поступило более 75 тыс обращений
На горячую линию регоператора Москвы за 2024 г поступило более 75 тыс обращений
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 75 тысяч обращений поступило в 2024 году на горячую линию регионального оператора Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"За 2024 год специалисты горячей линии регионального оператора обработали более 41 000 телефонных обращений. И еще более 33 000 звонков приняли в работу сотрудники компаний-подрядчиков регионального оператора. Кроме того, были предоставлены ответы на более чем 1000 сообщений, полученных через форму обратной связи на сайте АО "Экотехпром", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что особенность горячей линии регионального оператора состоит в том, что она интегрирована с территориальными управлениями по округам Москвы и со службами поддержки компаний-подрядчиков – операторов комплексной услуги, которые и производят непосредственно сбор и вывоз отходов.