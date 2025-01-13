https://ria.ru/20250113/moskva-1993439774.html
В Москве благоустроили территорию возле станции МЦД-4 "Серп и Молот"
В Москве благоустроили территорию возле станции МЦД-4 "Серп и Молот" - РИА Новости, 13.01.2025
В Москве благоустроили территорию возле станции МЦД-4 "Серп и Молот"
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы в рамках первого этапа благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Серп и Молот", расположенной на РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:53:00+03:00
2025-01-13T11:53:00+03:00
2025-01-13T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы в рамках первого этапа благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Серп и Молот", расположенной на границе Таганского района (ЦАО) и района Лефортово (ЮВАО), сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы в рамках первого этапа благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Серп и Молот", расположенной на границе Таганского района (ЦАО) и района Лефортово (ЮВАО). Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей. В границы первого этапа вошли улица Волочаевская, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, Верхний Золоторожский переулок", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 14,2 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему. "Расширили тротуары и обновили на них 18,6 тысячи квадратных метров покрытия, на проезжей части уложили 33,6 тысячи "квадратов" асфальта, привели в порядок существующие лестницы и подпорные стенки склонов. Старые фонари заменили на энергоэффективные и установили 25 уличных торшеров, нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, заменили два светофора, организовали парковочные карманы и велопарковки", - сообщил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Возле станции МЦД-4 "Серп и Молот" разбили более 22 тысяч квадратных метров газона, запланирована высадка зеленых насаждений. Также установили шесть новых остановочных павильонов, сделали шесть трамвайных остановок с приподнятыми платформами для удобства маломобильных граждан, выполнили устройство контактной сети. В рамках проекта отремонтировали четыре детских площадки на Волочаевской улице около домов 2, 6, 8 и 13. На них появилось современное игровое оборудование и безопасное резиновое покрытие. "В 2025 году благоустройство продолжится в рамках второго этапа", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20250110/zelenograd-1993115324.html
https://ria.ru/20250109/moskva-1992886461.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, цао, ювао (москва), москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, ЦАО, ЮВАО (Москва), Москва, Петр Бирюков
В Москве благоустроили территорию возле станции МЦД-4 "Серп и Молот"
Заммэра Бирюков: у станции МЦД-4 "Серп и Молот" благоустроили территорию
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы в рамках первого этапа благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Серп и Молот", расположенной на границе Таганского района (ЦАО) и района Лефортово (ЮВАО), сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы в рамках первого этапа благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Серп и Молот", расположенной на границе Таганского района (ЦАО)
и района Лефортово (ЮВАО
). Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей. В границы первого этапа вошли улица Волочаевская, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, Верхний Золоторожский переулок", - сообщил Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 14,2 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему.
"Расширили тротуары и обновили на них 18,6 тысячи квадратных метров покрытия, на проезжей части уложили 33,6 тысячи "квадратов" асфальта, привели в порядок существующие лестницы и подпорные стенки склонов. Старые фонари заменили на энергоэффективные и установили 25 уличных торшеров, нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, заменили два светофора, организовали парковочные карманы и велопарковки", - сообщил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Возле станции МЦД-4 "Серп и Молот" разбили более 22 тысяч квадратных метров газона, запланирована высадка зеленых насаждений. Также установили шесть новых остановочных павильонов, сделали шесть трамвайных остановок с приподнятыми платформами для удобства маломобильных граждан, выполнили устройство контактной сети. В рамках проекта отремонтировали четыре детских площадки на Волочаевской улице около домов 2, 6, 8 и 13. На них появилось современное игровое оборудование и безопасное резиновое покрытие.
"В 2025 году благоустройство продолжится в рамках второго этапа", - добавил Бирюков.