https://ria.ru/20250113/moshenniki-1993463066.html
Дизайнер Лебедев дал совет, как защититься от телефонных мошенников
Дизайнер Лебедев дал совет, как защититься от телефонных мошенников - РИА Новости, 13.01.2025
Дизайнер Лебедев дал совет, как защититься от телефонных мошенников
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей в соцсети "ВКонтакте" посоветовал россиянам меньше говорить по телефону, чтобы защититься от... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:38:00+03:00
2025-01-13T13:38:00+03:00
2025-01-13T13:38:00+03:00
общество
артемий лебедев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей в соцсети "ВКонтакте" посоветовал россиянам меньше говорить по телефону, чтобы защититься от мошенников."Правило цифровой гигиены очень простое: поменьше разговаривать по телефону", — сказал он.Лебедев призвал россиян вешать трубку, как только собеседник представляется работником службы безопасности банка или другой организации и предлагает деньги, либо заявляет о каких-либо проблемах. Дизайнер также отметил, что считает мошенничество совершенно позорным занятием."Все они будут гореть в аду, и у всех у них будут проблемы, отвалятся почки и будет рак поджелудочной", — заключил Лебедев.Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что банк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей. Он отметил, что сейчас прорабатывается создание единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.
https://ria.ru/20250107/ekspert-1992721917.html
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общество, артемий лебедев, россия
Общество, Артемий Лебедев, Россия
Дизайнер Лебедев дал совет, как защититься от телефонных мошенников
Артемий Лебедев призвал меньше говорить по телефону для защиты от мошенников