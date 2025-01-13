https://ria.ru/20250113/moshennichestvo-1993520847.html

Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг

Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг - РИА Новости, 13.01.2025

Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг

Департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг якобы для "продолжения обучения во втором полугодии". РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:54:00+03:00

2025-01-13T17:54:00+03:00

2025-01-13T17:54:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг якобы для "продолжения обучения во втором полугодии". "Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из SMS от Госуслуг для продолжения обучения во втором полугодии. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.

https://ria.ru/20241207/ekspert-1987843497.html

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2025

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