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Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг - РИА Новости, 13.01.2025
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17:54 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/moshennichestvo-1993520847.html
Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг
Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг - РИА Новости, 13.01.2025
Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг
Департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг якобы для "продолжения обучения во втором полугодии". РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:54:00+03:00
2025-01-13T17:54:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг якобы для "продолжения обучения во втором полугодии". "Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из SMS от Госуслуг для продолжения обучения во втором полугодии. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг

В Москве предупредили о мошенничестве с кодами из SMS для продолжения обучения

© iStock.com / Milan_JovicМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / Milan_Jovic
Мошенник . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг якобы для "продолжения обучения во втором полугодии".
"Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из SMS от Госуслуг для продолжения обучения во втором полугодии. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.
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