Суд оставил в СИЗО экс-замминистра просвещения Грибова
Экс-замминистра просвещения Грибова, обвиняемый в мошенничестве, остался в СИЗО
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРассмотрение апелляционной жалобы на арест экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова
Рассмотрение апелляционной жалобы на арест экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего замминистра просвещения России Дениса Грибова по делу о хищении 54 миллионов рублей бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
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Защита в своей апелляционной жалобе указала, что постановление суда об аресте Грибова является незаконным, необоснованным, и просила изменить меру пресечения на не связанную с нахождением под стражей. Также адвокат Игорь Андрющенко заявил, что в суде первой инстанции следствием не было предоставлено доказательств, что его подзащитный, находясь на свободе, сможет скрыться.
"Нет никаких доказательств, что Грибов причастен к совершению инкриминируемого ему преступления", - заметил Андрющенко, добавив, что его подзащитный не скрывался от следствия, а уезжал в Белоруссию по личным делам.
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Грибов, которого Тверской райсуд 21 декабря отправил под стражу на два месяца, полностью поддержал позицию защиты, просил отпустить его под домашний арест и пожаловался на состояние здоровья в СИЗО.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в Москве задержан экс-замминистра просвещения Российской Федерации, подозреваемый в многомиллионном хищении бюджетных средств. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.
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По данным следствия, злоумышленник совместно с сообщниками - экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета России на развитие профессионального образования. Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов, в действительности же необходимые мероприятия не проводились. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей были похищены и распределены между подозреваемыми.
Три фигуранта этого дела уже находятся в СИЗО, изначально экс-замминистра скрылся от следствия, его объявили в розыск. Мужчину задержали по прилету из-за границы.
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