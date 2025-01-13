https://ria.ru/20250113/moldaviya-1993525564.html

Вице-премьер Молдавии обсудил сотрудничество с помощником госсекретаря США

Вице-премьер Молдавии обсудил сотрудничество с помощником госсекретаря США - РИА Новости, 13.01.2025

Вице-премьер Молдавии обсудил сотрудничество с помощником госсекретаря США

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой обсудил с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О"Брайеном возможность повышения уровня... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:16:00+03:00

2025-01-13T18:16:00+03:00

2025-01-13T18:16:00+03:00

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КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой обсудил с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О"Брайеном возможность повышения уровня отношений между странами до стратегического партнерства, сообщает пресс-служба молдавского министерства иностранных дел. "Вице-премьер Михай Попшой встретился с Джеймсом О'Брайеном, помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В ходе беседы с представителем Госдепартамента США министр иностранных дел Молдавии рассказал о перспективах повышения уровня двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, о действиях, предшествующих следующему заседанию Стратегического диалога Молдавия – США, а также об открытии генеральных консульств в Чикаго и Сакраменто", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД. Попшой выразил благодарность за помощь, оказанную Соединенными Штатами Америки, особенно направленную на укрепление энергетической устойчивости Молдавии и проекты по подключению к европейской энергетической системе. Собеседники также обсудили ситуацию в регионе и содействие США реформам, связанным с европейским путем Молдавии. Молдавия в первой половине этого года откроет генеральное консульство в Чикаго для граждан республики, проживающих на востоке США. Позже будет открыто консульство в Калифорнии.

https://ria.ru/20241127/moldaviya-1986028741.html

https://ria.ru/20250108/moldavija-1992860468.html

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в мире, молдавия, сша, европа, михай попшой, государственный департамент сша