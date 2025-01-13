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На Украине задержали сотрудника военкомата за помощь военнообязанным

На Украине задержали сотрудника военкомата за помощь военнообязанным - РИА Новости, 13.01.2025

На Украине задержали сотрудника военкомата за помощь военнообязанным

Сотрудник Николаевского областного военкомата задержан на Украине, его обвиняют в помощи военнообязанным избежать мобилизации, сообщили в понедельник в госбюро... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:05:00+03:00

2025-01-13T14:05:00+03:00

2025-01-13T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудник Николаевского областного военкомата задержан на Украине, его обвиняют в помощи военнообязанным избежать мобилизации, сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале."Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику Николаевского областного территориального центра комплектования (военкомата – ред.), который участвовал в схеме заработка на пригодных для мобилизации военнообязанных. Противоправный механизм действовал с начала 2024 года", - говорится в сообщении.По информации ведомства, обвиняемый вместе с коллегой предлагали военнообязанным помочь избежать мобилизации. За 4–5 тысяч долларов обещали помочь подделать результаты прохождения военно-врачебной комиссии, при доплате еще трех тысяч долларов – снимали с воинского учета или давали статус "пригоден только для службы в военкомате и тыловых частях". "Одного из сотрудников ТЦК работники бюро задержали во время получения от "клиента" 4,5 тысячи долларов", - отметили в ГБР. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250106/odessa-1992688502.html

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