На Украине задержали сотрудника военкомата за помощь военнообязанным
На Украине задержали сотрудника военкомата, помогавшего избежать мобилизации
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудник Николаевского областного военкомата задержан на Украине, его обвиняют в помощи военнообязанным избежать мобилизации, сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.
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"Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику Николаевского областного территориального центра комплектования (военкомата – ред.), который участвовал в схеме заработка на пригодных для мобилизации военнообязанных. Противоправный механизм действовал с начала 2024 года", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, обвиняемый вместе с коллегой предлагали военнообязанным помочь избежать мобилизации. За 4–5 тысяч долларов обещали помочь подделать результаты прохождения военно-врачебной комиссии, при доплате еще трех тысяч долларов – снимали с воинского учета или давали статус "пригоден только для службы в военкомате и тыловых частях". "Одного из сотрудников ТЦК работники бюро задержали во время получения от "клиента" 4,5 тысячи долларов", - отметили в ГБР.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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