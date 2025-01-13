https://ria.ru/20250113/mobilizatsiya-1993456847.html

В ВСУ заявили о провале мобилизации и демотивации военных

В ВСУ заявили о провале мобилизации и демотивации военных - РИА Новости, 13.01.2025

В ВСУ заявили о провале мобилизации и демотивации военных

Мобилизация в ВСУ полностью провалена, заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии с позывным... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:10:00+03:00

2025-01-13T13:10:00+03:00

2025-01-13T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мобилизация в ВСУ полностью провалена, заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии с позывным "Прокурор". "Полностью провалена мобилизация. Кем и чем заменять (военнослужащих - ред.)?" - сказал украинский военный в эфире телеканала Live. По его словам, эта картина усугубляется демотивацией - ее военные получают во время отпусков, видя, как в тылу спортзалы заполнены "накачанными и перекачанными" молодыми мужчинами, которые совсем не горят желанием служить. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250112/mobilizatsiya-1993378821.html

https://ria.ru/20250104/mobilizatsiya-1992535064.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины