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В ВСУ заявили о провале мобилизации и демотивации военных - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 13.01.2025 (обновлено: 13:13 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/mobilizatsiya-1993456847.html
В ВСУ заявили о провале мобилизации и демотивации военных
В ВСУ заявили о провале мобилизации и демотивации военных - РИА Новости, 13.01.2025
В ВСУ заявили о провале мобилизации и демотивации военных
Мобилизация в ВСУ полностью провалена, заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии с позывным... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:10:00+03:00
2025-01-13T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мобилизация в ВСУ полностью провалена, заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии с позывным "Прокурор". "Полностью провалена мобилизация. Кем и чем заменять (военнослужащих - ред.)?" - сказал украинский военный в эфире телеканала Live. По его словам, эта картина усугубляется демотивацией - ее военные получают во время отпусков, видя, как в тылу спортзалы заполнены "накачанными и перекачанными" молодыми мужчинами, которые совсем не горят желанием служить. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250112/mobilizatsiya-1993378821.html
https://ria.ru/20250104/mobilizatsiya-1992535064.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили о провале мобилизации и демотивации военных

Командир батальона ВСУ "Прокурор": мобилизация полностью провалена

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мобилизация в ВСУ полностью провалена, заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии с позывным "Прокурор".
«
"Полностью провалена мобилизация. Кем и чем заменять (военнослужащих - ред.)?" - сказал украинский военный в эфире телеканала Live.
Сотрудники военкомата избили мужчину при попытке мобилизовать его в городе Черноморск Одесской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Сотрудники военкомата на Украине избили мужчину при попытке мобилизации
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По его словам, эта картина усугубляется демотивацией - ее военные получают во время отпусков, видя, как в тылу спортзалы заполнены "накачанными и перекачанными" молодыми мужчинами, которые совсем не горят желанием служить.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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