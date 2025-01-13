В ВСУ заявили о провале мобилизации и демотивации военных
Командир батальона ВСУ "Прокурор": мобилизация полностью провалена
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мобилизация в ВСУ полностью провалена, заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии с позывным "Прокурор".
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"Полностью провалена мобилизация. Кем и чем заменять (военнослужащих - ред.)?" - сказал украинский военный в эфире телеканала Live.
По его словам, эта картина усугубляется демотивацией - ее военные получают во время отпусков, видя, как в тылу спортзалы заполнены "накачанными и перекачанными" молодыми мужчинами, которые совсем не горят желанием служить.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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